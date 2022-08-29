N-TV: не только «красивые слова» — глава СДПГ потребовал от Хабека провести «работу над ошибками» по газовому сбору

В политике важны не просто «красивые слова», а содержание, подчеркнул глава СДПГ Ларс Клингбайль, раскритиковавший газовый сбор Роберта Хабека. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, лидер социал-демократов призвал устранить «технические ошибки», сделанные в этом вопросе. Политики других партий его в этом поддержали: многие сочли неправильным создание рекордных прибылей для компаний за счёт рекордного налогового бремени для граждан.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека за «технические ошибки» в вопросе о газовом сборе, сообщает немецкий телеканал N-TV. У политика зелёных, несомненно, интересный стиль общения, «и, конечно, мы замечаем, что это хорошо воспринимается публикой», отметил Клингбайль. Однако «в конце концов, в политике важны не просто красивые слова, а содержание, которое должно быть правильным, — вот по чему нас будут судить».

По замечанию Клингбайля, сейчас «важно, чтобы мы работали вместе, чтобы устранить технические ошибки, которые произошли с газовым сбором». До сих пор были непонятны критерии, по которым компания должна получать деньги от сбора. «Не может быть, чтобы компании, заработавшие миллиарды во время кризиса, всё ещё получали миллиарды налоговых денег», — подчеркнул глава СДПГ.

С октября частные домохозяйства и компании будут платить сбор в размере чуть более 2,4 цента за киловатт-час, а НДС на потребление газа снизится до 7%. Эти деньги должны облегчить положение компаний, которые вынуждены покупать дорогой газ в других странах для выполнения своих контрактов из-за сокращения поставок из России, поясняет N-TV. Это делается для того, чтобы предотвратить банкротство компаний и срывы поставок. Однако, согласно действующим правилам, компании, не испытывающие экономических трудностей или даже получающие высокую прибыль за счёт других сфер деятельности, также имеют возможность воспользоваться налогом. Это вызвало массовую критику, даже внутри «светофорной» коалиции. Поэтому Хабек хочет пересмотреть свои прежние планы по газовому сбору.

Институт немецкой экономики (IW) считает, что улучшения возможны. Политика должна «ужесточить критерии по требованиям компенсационных выплат и в большей степени учитывать финансовое положение компаний и их системную значимость», заявили эксперты по энергетике IW Андреас Фишер и Мальте Кюпер в интервью RND. «Тот факт, что сбор, согласно нынешней интерпретации, может также давать право на поддержку компаниям, которые сами не могут попасть в финансовые трудности, оказывается недостатком системы — этот момент необходимо доработать», — потребовали эксперты. Однако идею перераспределения дополнительных расходов на закупку газа на солидарной основе с помощью сбора они считают в принципе правильной.

Зонтичная организация энергетической промышленности BDEW защитила газовый сбор, но также выступила за изменения. «Лучшим способом было бы поддержать компании-импортёры газа из федеральных средств или через кредитные гарантии», — заявила глава BDEW Керстин Андреаэ. Однако, по её словам, федеральное правительство выбрало путь взимания налогов, который позволяет распределить бремя более широко.

Представитель парламентской группы СвДП по энергетической политике Михаэль Крузе в свою очередь потребовал, чтобы налог на газ был ограничен компаниями, испытывающими трудности. Для этого он предложил поэтапную процедуру проверки. «Недостатки, которые стали известны при разработке газового сбора, должны быть устранены как можно быстрее», — призвал он в интервью немецким СМИ.

Политик от партии зелёных Антон Хофрайтер, между тем, считает необходимым полностью отказаться от налога на газ. «Более простым решением было бы сказать, что мы отказываемся от газового сбора, отказываемся от снижения НДС и помогаем пострадавшим предприятиям напрямую», — заявил он в пятницу в эфире N-TV. Также Хофрайтер сказал, что налог на газ в его нынешнем виде является ошибкой: «Налог на газ должен измениться таким образом, чтобы компании, получающие гигантские прибыли, просто не получали от него выгоды». Сильная сторона демократии, по его мнению, состоит в возможности исправлять решения: «Потому что ошибки случаются, а здесь явно произошла ошибка».

Лидер земельной группы ХСС Александр Добриндт, выступая на баварском радио, назвал налог на газ «поборами». «Одновременное создание рекордных прибылей для компаний и рекордного бремени для граждан — это невозможный образ действия, и он должен быть остановлен», — подчеркнул Добриндт.

Немецкая ассоциация квартиросъёмщиков также хочет искоренить этот сбор. «Потому что мы предполагаем, что снижение НДС не полностью компенсирует бремя, вызванное этим налогом», — пояснил президент Лукаш Зибенкоттен в интервью Mediengruppe Bayern. Глава Института Лейбница RWI Кристоф Шмидт назвал этот сбор «не очень целевым». В беседе с немецкими журналистами он отметил, что лучше было бы оказать целевую поддержку нескольким компаниям, испытывающим серьёзные трудности, сообщает телеканал N-TV.