Times: Нарендра Моди заявил о планах превратить Индию в развитую страну к 100-й годовщине независимости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к нации по случаю 75-й годовщины освобождения от британского колониального господства, призвав граждан работать над превращением Индии в развитую страну через 25 лет, пишет The Times. Впрочем, по словам аналитиков, Индии ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь статуса развитой страны.

В день 75-летия независимости Индии от британского колониального господства премьер-министр Нарендра Моди пообещал разорвать порочный круг бедности и превратить свою страну в развитое государство, сообщает The Times.

Обращаясь с речью к нации с крепостных стен Красного форта в Дели в условиях усиленной охраны, Моди призвал молодёжь страны «ставить перед собой большие цели» и работать над «созданием новой Индии». Премьер заявил, что молодёжь «может достичь любой мыслимой цели», добавив, что хочет, чтобы страна «поднялась на новые высоты процветания».

«Мы должны превратить Индию в развитую страну в ближайшие 25 лет — при нашей жизни. Весь путь следующих 25 лет, когда мы будем праздновать столетие независимости Индии, знаменует собой... (золотой) период создания новой Индии», — приводит издание слова Моди, возглавляющего страну с 2014 года.

Несмотря на высокий уровень безработицы и обвинения в разжигании религиозной напряжённости в угоду индуистскому большинству, высокие рейтинги одобрения действующего премьер-министра делают его фаворитом на предстоящих выборах в 2024 году.

Как отмечает The Times, хотя Индия пережила масштабные преобразования с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, по словам аналитиков, ей ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь статуса развитой страны. Шестая по величине экономика мира, как ожидается, вырастет в этом году более чем на 7%, что является самым быстрым показателем среди крупных экономик. Однако ВВП на душу населения составляет $2277, что ставит её на 144-е место среди 194 стран, по данным Всемирного банка.

Средняя зарплата работников в стране по состоянию на 2020 год составляла $1935 в год. Хотя, по оценкам Международного валютного фонда, к 2027 году эта цифра вырастет до $3769, Индия по-прежнему относится к странам с «низким средним уровнем дохода», в то время как Китай уже стал страной с «высоким средним уровнем дохода».

По случаю торжественного мероприятия, посвящённого 75-й годовщине освобождения Индии от колониального господства, по всей стране с населением 1,4 млрд человек домам велели вывесить национальный флаг на три дня в рамках кампании Моди, направленной на «пробуждение духа патриотизма в каждом сердце». Кроме того, в национальные цвета подсветили памятники и общественные здания. Перед своей речью премьер развернул индийский флаг под звуки салюта из 21 орудия. После этого Военно-воздушные силы Индии с вертолётов осыпали Дели лепестками цветов.

Мировые лидеры направили Моди свои поздравления. В своём аккаунте в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал, что Соединённое Королевство и его бывшую колонию «связывают узы, которые охватывают десятилетия, поколения и некоторые из величайших проблем, с которыми мы сталкивались».

Президент США Джо Байден приветствовал «демократический путь страны, направляемый неизменным посланием Махатмы Ганди о правде и ненасилии». По словам Байдена, Индия и США являются «незаменимыми партнёрами» в решении глобальных проблем.

«Самые тёплые поздравления» направил Индии президент России Владимир Путин, отметив, что связи между Москвой и Дели развиваются «в духе особо привилегированного стратегического партнёрства». Как пишет The Times, после начала спецоперации на Украине Россия особенно дорожит отношениями с Индией, учитывая, что страна сопротивлялась давлению Запада, который склонял Дели осудить действия Москвы.