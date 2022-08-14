TVE: «эти американцы ни в чём не разбираются» — итальянцы высмеяли провальный заход американской сети пиццерий в их страну

Испанский канал TVE поинтересовался у итальянцев, что они думают о недавнем уходе крупной американской сети пиццерий Domino's Pizza из их страны. Часть опрошенных сказали, что даже не слышали о такой компании, при этом некоторые высмеяли её за то, что та повезла пиццу туда, где эту самую пиццу придумали.

В Италии закрылась сеть (пиццерий. — ИноТВ) Domino’s.



ДЖЕССИКА ЗАППОНЕ, жительница Рима: Да. А что это такое?



ГВИДО ДЖОРДАНИ, житель Рима: Нет, не знаю такой.



Это крупная американская сеть пиццерий. Она хотела принести американскую пиццу в Рим.



ГВИДО ДЖОРДАНИ: Итальянская пицца, конечно же, лучше.



Domino’s…



ФРАНКО ГЕРАРДИ, житель Рима: А что это за Domino’s? Не знаю такой.



Domino’s — это крупная американская сеть пиццерий, которая хотела импортировать в Рим американскую пиццу.



ФРАНКО ГЕРАРДИ: Привозить её сюда? Они хотят везти пиццу туда, где её придумали? Эти американцы ни в чём не разбираются (смеётся).



ЛУИДЖИ ДЕЛЬ ВЕККИО, житель Рима: Я сказал бы, что им не удастся составить особую конкуренцию этой пицце (показывает кусок итальянской пиццы в руке). Так мне кажется.



САМУЭЛЕ ЛАКУЧЧИ, житель Болоньи: Это всё равно, что я отправлюсь в Англию и открою там ресторан фиш-энд-чипс. Это бессмысленно. Или открою в Китае ресторан китайской кухни. Это бессмысленно.



Дата публикации 12 августа 2022 года.