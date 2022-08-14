TVE: «эти американцы ни в чём не разбираются» — итальянцы высмеяли провальный заход американской сети пиццерий в их страну

01:28
Сазонов заявил, что верит в чемпионство «Динамо» в РПЛ сезона-2022/23
Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил перспективы клуба стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
01:24
Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят «независимые эксперты»
Доклад Amnesty International о нарушениях международных правовых норм и военного права проверят «независимые эксперты», сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление правозащитной организации.
01:14
Скопинцев заявил, что у него нет желания брать реванш у «Спартака» за поражение в КР
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
01:08
Премьер Израиля Лапид пожелал скорейшего выздоровления писателю Рушди
Премьер-министр Израиля Яир Лапид пожелал скорейшего выздоровления британскому писателю Салману Рушди, который получил ножевое ранение в результате нападения в Нью-Йорке.
01:00
В ЕС указали Грузии на недостатки в реформах для перехода на новый этап евроинтеграции
В специальном докладе к заседанию Совета ассоциации ЕС — Грузия Евросоюз указал Тбилиси на недостатки реформ, необходимых стране для перехода на новый этап евроинтеграции.
00:55
Шпинёв: Миранчук был заменён в перерыве матча с «Монцей» из-за травмы ноги
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, назвал причину замены футболиста в перерыве матча первого тура Серии А с «Монцей».
00:49
Гладилин назвал «Спартак» фаворитом в матче пятого тура РПЛ с «Сочи»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Сочи».
00:42
Скопинцев — о ничейном результате в матче с «Краснодаром»: главное, что идём без поражений
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвёл итоги матча пятого тура чемпионата России с «Краснодаром».
00:41
В Торонто анонсировали визит Шольца в Канаду
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит в период с 21 по 23 августа Канаду и встретится с премьер-министром Джастином Трюдо, следует из заявления пресс-службы канадского кабмина.
00:34
Румын Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров кролем
Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем.
00:25
«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче первого тура Примеры
«Барселона» и «Райо Вальекано» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Испании.
00:23
Писательнице Джоан Роулинг пригрозили расправой за поддержку Рушди
Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили расправой за то, что она поддержала в Twitter раненного при нападении в Нью-Йорке писателя Салмана Рушди.
00:10
Daily Express: США утрачивают контроль над миропорядком
Обозреватель Daily Express Джеймс Ли заявил, что США постепенно теряют контроль над меняющимся миропорядком.
00:08
Хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Монпелье» в матче второго тура Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монпелье» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
00:00
Наумов: «Локомотив» показал худший старт сезона в чемпионате России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах московской команды на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
00:00
Камоцци — о голе Миранчука: отличный дебют, нужно продолжать работать в том же духе
Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил дебютный гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче первого тура чемпионата Италии по футболу с «Монцей».
23:56
Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:46
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» в матче Серии А
«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
23:46
«Интер» обыграл «Лечче» в матче первого тура Серии А за счёт гола Дюмфриса
«Интер» одержал победу над «Лечче» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
23:42
Прощание с поэтом-песенником Германом Витке пройдёт 16 августа в Подмосковье
Прощание с поэтом-песенником Германом Витке состоится 16 августа в подмосковной Балашихе.
23:36
AS: ПСЖ планирует продлить контракт с Месси
В «Пари Сен-Жермен» хотят продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
23:36
Овечкин: хотелось бы рейтинг повыше в NHL 22
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём рейтинге в спортивном симуляторе NHL 22.
23:27
Сафонов считает «Зенит» главным фаворитом чемпионата России
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
23:24
Байден прокомментировал нападение на Рушди
Президент США Джо Байден прокомментировал нападение на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
23:24
Александр Медведев — о матче «Зенита»: в первом тайме Акинфеев семь раз спас ЦСКА
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над московским ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
23:19
Сёмин: гол даст Миранчуку уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о дебюте полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
23:10
В Белоруссии два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта
Следственный комитет Белоруссии заявил, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Гродненской области.
23:06
Забившего в дебютном матче за «Торино» Миранчука заменили в перерыве
«Торино» в гостях встречается с «Монцей» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
22:59
В «Динамо» заявили, что Варела сообщил об уходе из команды после матча с «Торпедо»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об уходе защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.
22:58
МЮ впервые за 101 год проиграл два матча подряд с новым тренером
«Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом в гостях уступил в матче второго тура чемпионата Англии по футболу «Брентфорду» (0:4).
22:55
Российские сапёры обезвредили более 500 тысяч опасных предметов в Донбассе
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 500 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.
22:53
Сторожук — об игре с «Динамо»: этот матч можно занести нам в актив
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о нулевой ничьей в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
22:41
Миранчук забил мяч в дебютном матче за «Торино»
«Торино» в гостях встречается с «Монцей» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
22:40
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Папуа — Новой Гвинее.
22:31
Тен Хаг: я просил команду играть с верой и брать на себя ответственность
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на поражение команды в матче второго тура чемпионата Англии по футболу с «Брентфордом».
22:28
В Кировоградской области Украины демонтировали бюст писателя Максима Горького
В Александрии Кировоградской области демонтировали бюст русского писателя Максима Горького. Об этом сообщил глава города Сергей Кузьменко.
22:27
Александр Емельяненко заявил, что будет выступать в Медиалиге за «Катюшу»
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что принял предложение поиграть за команду Медийной футбольной лиги «Катюша».
22:13
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Французский президент Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
22:12
«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил с крупным счётом «Брентфорду» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
22:00
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ
Московское «Динамо» и «Краснодар» не смогли выявить победителя в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
21:58
В Кировской области предупредили о высокой пожароопасности с 14 по 17 августа
В Кировской области прогнозируется высокая пожароопасность с 14 по 17 августа. Местами возможна чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
21:57
В Killnet рассказали о полученной информации при взломе сайта предприятия Lockheed Martin
Основатель Killnet рассказал RT, какую информацию удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin, которое производит HIMARS.
21:54
В Нижегородской области подтвердили 517 случаев коронавируса за сутки
В Нижегородской области подтвердили 517 случаев коронавируса за последние сутки.
21:53
Мамун заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила, почему не смогла принять участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году, и заявила, что хочет вновь попробовать свои силы в шоу.
21:53
Минобороны: более 27 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 27 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:50
В Иркутской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области зарегистрировали 499 случаев коронавируса за последние сутки.
21:46
В Оренбургской области выявили 169 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области выявили 169 случаев коронавируса за последние сутки.
21:43
Минобороны России: украинские националисты оборудовали опорный пункт в общежитии в ДНР
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в общежитии лицея в ДНР.
21:41
Защитник «Сан-Хосе» Кныжов выбыл на полгода после операции
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» сообщили о сроках восстановления российского защитника Николая Кныжова.
21:40
В Татарстане зафиксировали 87 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зафиксировали 87 случаев COVID-19 за последние сутки.