NTD: индийский ресторан более полувека привлекает посетителей фирменным блюдом

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Тайные дела президента Украины — немецкая Welt припомнила Зеленскому громкие скандалы Die Welt
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Forbes: ВСУ мешают пойти в контрнаступление нехватка личного состава и «бумажные» танковые бригады Forbes
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Le Figaro: Путин манипулирует Германией, как бомбой замедленного действия Le Figaro
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El País: «никто не выдержит» — испанские предприниматели раскритиковали план ограничения работы кондиционеров для экономии энергии El País
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CNN: туристы не хотят ехать в Восточную Европу из-за Украины CNN
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Washington Times: власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк Washington Times
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Bloomberg: экс-глава МИД Бразилии назвал антироссийские санкции политической ошибкой Bloomberg
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Compact: немцев ждут взрывное повышение цен на газ и неразрешимые финансовые трудности Compact
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Заслуженный учитель Шевченко дала советы по подготовке первоклассника к школе
Преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко дала советы по подготовке первоклассника к школе.
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В Ростове-на-Дону проведут 400 мероприятий в честь Дня города
В Ростове-на-Дону проведут около 400 мероприятий в честь Дня города. Они состоятся с 15 по 18 сентября.
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Число пострадавших в результате ЧП на аэродроме в Крыму увеличилось до девяти
В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до девяти.
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Теннисист Карацев уступил Кресси на старте «Мастерса» в Монреале
Россиянин Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.
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В Севастополе начали проверку после непристойных действий мужчины и девушки в ночном клубе
Полиция Севастополя организовала проверку после появления в сети видео с непристойными действиями участников вечеринки, прошедшей в одном из ночных клубов в центре города.
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Подмосковные предприятия произвели 245 тысяч тонн хлеба с начала года
Предприятия Московской области произвели 245 тыс. т хлеба с начала 2022 года.
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«Будё-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жальгирисом» и вышел в следующий раунд ЛЧ
«Будё-Глимт» сыграл вничью с «Жальгирисом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
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Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в очередную попытку дискредитации России.
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Губерниев предположил, что нужно «Спартаку» для борьбы за золото в чемпионате России
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, в каком случае «Спартак» останется в гонке за лидерство в РПЛ.
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Украинские войска выпустили по населённому пункту Зайцево 20 снарядов
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по населённому пункту Зайцево 20 снарядов.
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Романо: «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич продолжит карьеру в чемпионате Италии.
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Терапевт Ярцева назвала физическую активность одним из способов укрепить иммунитет
Врач — терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала советы по укреплению иммунитета пожилых людей.
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Офтальмолог Фёдорова назвала фиолетовый свет вредным для глаз
Офтальмолог Ирина Фёдорова заявила, что вредным для глаз является не только синий свет, который вырабатывают экраны гаджетов, но и фиолетовый.
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Число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи
В пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма заявили, что число пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке возросло до семи.
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Умер бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков
Экс-руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков скончался на 94-м году жизни.
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В Калининградской области обезвредили более 17 тысяч боеприпасов времён войны с начала года
В Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.
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Плющенко будет восстанавливаться две недели после травмы, полученной в футбольном матче
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что будет две недели восстанавливаться после травмы паха, полученной в товарищеском матче.
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Власти ЛНР высказались о возможности восстановления Попасной
Власти Луганской Народной Республики высказались о возможности восстановления города Попасная.
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Оборот предприятий общепита Ставропольского края превысил 16 млрд рублей с начала года
Оборот предприятий общественного питания Ставропольского края превысил 16,4 млрд рублей за первые шесть месяцев 2022 года.
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Производители Подмосковья экспортировали в Китай продукцию на $174 млн в I квартале
Производители Московской области экспортировали в Китай продукцию почти на $174 млн в I квартале 2022 года.
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В Подмосковье провели 100 тысяч цифровых проверок с 2020 года
В Московской области контролируют состояние библиотек, театров и образовательных учреждений сферы культуры и культурно-досуговых учреждений с помощью специальной мобильной платформы. С 2020 года проведено 100 тыс. проверок.
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Аксёнов объявил в ряде городских округов Крыма «жёлтый» уровень террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил в ряде городских округов региона «жёлтый» уровень террористической опасности.
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«Трактор» обыграл «Металлург» в матче Мемориала Ромазана
Челябинский «Трактор» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче предсезонного турнира.
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Рябков рассказал о причине вывода объектов из-под американских инспекций по ДСНВ
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохранении сложностей для проведения инспекций российской стороной.
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Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» из «Челси»
Нападающий Тимо Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» из «Челси».
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Рынок новых люксовых машин в России снизился на 84% в июле
Рынок новых люксовых автомобилей в России снизился на 84% в июле 2022 года.
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В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы
В Санкт-Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы.
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Аксёнов заявил о локализации пожара на месте ЧП на аэродроме в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире канала «Соловьёв LIVE» заявил о локализации пожара на месте ЧП на аэродроме в Новофёдоровке.
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Российский вратарь «Будё-Глимт» Хайкин получил травму в матче с «Жальгирисом» в Лиге чемпионов
Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Жальгирисом».
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Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита гормональных препаратов в России
Росздравнадзор заявил, что держит на контроле ситуацию с наличием лекарств в отечественных аптеках, дефицита гормональных препаратов не наблюдается.
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Мостовой назвал цирком увольнение Юрана из «Химок»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
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В Татарстане ограничили доступ в леса из-за высокой пожарной опасности
В Татарстане ограничили доступ в леса из-за пожароопасности четвёртого класса. Запрет продлится 21 день.
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В «Авито Авто» заявили о снижении цен на иномарки с пробегом
В «Авито Авто» заявили о снижении цен на подержанные иномарки.
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Россияне потратили 94,7 млрд рублей на покупку машин китайских марок с начала года
В январе — июне 2022 года россияне потратили 94,7 млрд рублей на покупку новых машин китайских марок.
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Освобождённые территории Николаевской области присоединят к Херсонской
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобождённые территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области.
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Винер прокомментировала слова Авериных, что они завершат карьеру в случае пропуска ОИ-2024
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на слова Дины и Арины Авериных о завершении карьеры в случае недопуска на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
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Два первых случая оспы обезьян выявили в Гренландии
Два первых случая заражения оспой обезьян зафиксированы в Гренландии.
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Дина и Арина Аверины заявили, что завершат спортивную карьеру, если Россию не допустят на ОИ-2024
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали в каком случае завершат карьеру.
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Аналитик Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары
СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал о динамике цен на школьные товары.
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В «Росконтроле» рассказали, как выбрать безопасный школьный ранец
Главный специалист экспертного центра «Росконтроль» Ирина Аркатова рассказала, как выбрать безопасный школьный ранец.
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В «Союзформе» прокомментировали ситуацию с ценами на школьную форму
Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.
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Специалист по информационной безопасности Волдохин предупредил о мошенниках на маркетплейсах
Специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин предупредил о мошенниках на маркетплейсах.
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В «Насьонале» подтвердили, что трансфер Сосы в ЦСКА не состоится
Президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес сообщил, что переход защитника клуба Хоакина Сосы в ЦСКА не состоится.
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Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС Тетерин призвал не выходить из дома в грозу
Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин призвал не выходить из дома в грозу.
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В Кракове украинских беженцев выселяют из общежития университета
Телеканал TVN заявил, что беженцам с Украины велели до конца текущего месяца покинуть общежития Ягеллонского университета в Кракове.
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Вторая «Университетская смена» приняла детей из ЛНР в Самаре
В Самарской области в рамках федерального проекта «Университетские смены» проходит вторая смена для детей из ДНР. Она организована на базе Самарского государственного социально-педагогического университета.
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В Севастополе начался яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря»
В Севастополе начался молодёжный историко-археологический яхтенный поход «Паруса памяти Чёрного моря».
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Мишустин поздравил «Херсонес Таврический» с 130-летием
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил музей-заповедник «Херсонес Таврический» с 130-летием.
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На «Авито Услугах» зафиксировали рост спроса на бьюти-мастеров
Жители России сделали за год 690 млн заказов у бьюти-мастеров, что в два раза больше, чем годом ранее.
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В Москве 20 новых школ откроют к 1 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице к 1 сентября в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ.