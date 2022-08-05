NTD: мексиканские повара приготовили самый длинный сэндвич в мире

Десятки поваров в Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Как передаёт NTD, начинка блюда, которое мексиканцы называют «торта», состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд, что тоже является рекордом.
В Мехико побили рекорд, приготовив самый длинный сэндвич в мире. Мексиканцы называют его «торта». Начинка состоит из разных ингредиентов, включая овощи, ветчину и морепродукты.
Сэндвич готовили десятки поваров — каждый по собственному рецепту. В итоге получилась торта длиной 74 метра. На готовку ушло две минуты девять секунд. Это тоже рекорд.
ГОСТЬЯ ЯРМАРКИ: Торта — наше всё! Это любовь и возможность побыть вместе. Дома, когда собирается вся семья, мы готовим сэндвичи и кладём в них любимые ингредиенты.
Гастрономическая ярмарка также даёт возможность поварам рекламировать свой бизнес и увеличивать прибыль.
РОЗА ВЕНТУРА, повар: С каждым годом ярмарка всё лучше. Это помогает моим работникам и мне компенсировать расходы и покрывать потребности нашего бизнеса. Из-за пандемии наше заведение закрылось. Надеемся, что теперь всё восстановится.
Ярмарка, посвящённая сэндвичам, проходит в Мехико уже 17 лет. Обычно её посещают более 300 тысяч гостей.
У детей, перенёсших коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, заявила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос покупки самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи 5 августа. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Авианосной ударной группе «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Аналитик ИБ-компании Zecurion Мария Ефремова предупредила водителей, которые пользуются платными дорогами с режимом постоплаты (например, Центральной кольцевой автомобильной дорогой в Московской области (ЦКАД), что они могут стать жертвами мошенников.
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова прокомментировала подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей при наличии у них лицензии на данный вид деятельности.
Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную повестку» в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.
Американские власти призывают Москву принять предложение США по обмену осуждённых в России американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Будущее западных стран оказалось под большим вопросом в связи с внутренним кризисом, вызванным действиями глобалистов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.
Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по делу баскетболистки Бриттни Грайнер.
Украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики с целью вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.