Times: звезда аэробики Джейн Фонда предостерегает от увлечения пластической хирургией

Американская звезда 1980-х годов Джейн Фонда предостерегла женщин от чрезмерного увлечения пластической хирургией. Как рассказала в интервью 84-летняя актриса, которая прославилась благодаря своим видеозаписям с комплексами спортивных упражнений, она совсем не гордится тем, что когда-то делала себе подтяжку лица. Самое важное здесь — вовремя остановиться, чтобы это не превратилось в зависимость и не нанесло вред здоровью, подчеркнула Фонда.

С возрастом некоторые люди всё чаще задумываются о том, чтобы при помощи хирургического вмешательства устранить неизбежные и естественные изменения в своей внешности. Однако пластическая хирургия не всегда идёт на пользу, предупреждает американская актриса и звезда 1980-х годов Джейн Фонда. Она призвала женщин не бояться старения и не впадать в зависимость от пластических операций, пишет The Times.



Как пояснила 84-летняя актриса, которая прославилась в 1980-е годы благодаря своим видеозаписям с популярными комплексами спортивных упражнений, она совсем не гордится тем, что когда-то делала себе подтяжку лица. Фонда также призналась в интервью для модного журнала Vogue, что не уверена, решилась бы она на эту операцию, если бы у неё появился шанс изменить что-то в прошлом.



Подтяжка лица — это косметическая процедура, которая уменьшает дряблость и убирает складки кожи, обычно появляющиеся с возрастом на щеках и подбородке, поясняется в статье. Такая пластическая операция включает в себя поднятие кожи и подтяжку находящихся под ней тканей и мышц. Подкожный жир на лице и шее при этом также можно удалять или перераспределять при необходимости, пишет The Times.



Однако важно то, что ей удалось самостоятельно осознать потенциальную опасность таких операций и вовремя остановиться, чтобы не пристраститься к пластической хирургии, подчеркнула актриса. Это помогло ей избежать разочарования и катастрофических последствий для здоровья. «Я думаю, все мы знаем довольно много состоятельных женщин, у которых были всевозможные подтяжки лица и тому подобные операции, но в итоге они выглядят ужасно», — отметила она.



По мнению Фонды, противостоять соблазну прибегнуть к косметической хирургии в наше время становится всё сложнее. Но самое главное, как она считает, — это стараться сохранять с возрастом здоровое тело и разум. «Имеет значение не ваш возраст, не цифра в хронологии. Имеет значение состояние вашего здоровья», — подчеркнула актриса.



«Мне уже почти 85, но я не выгляжу слишком старой... Если вы достигли определённого возраста, это совсем не означает, что вы обязаны отказаться от жизни, перестать веселиться, прекратить с кем-то встречаться, отказаться заводить новых друзей и от всего остального, что вам хочется делать. Всё это по-прежнему может присутствовать в вашей жизни», — пояснила Фонда.



В то же время она признала, что прекрасно понимает: наличие финансов даёт ей больше возможностей для ухода за собой и поддержания хорошей физической формы. Это даёт возможность позволить себе вещи, которые помогают выглядеть моложе даже в почтенном возрасте, отметила актриса в интервью для Vogue.



Именно поэтому она решила выпустить 40 лет назад целую серию видеороликов с различными спортивными упражнениями для домашних тренировок, чтобы помочь поддерживать хорошую форму всем женщинам, не имеющим возможности нанять себе личного тренера. «Я знаю, что мир полон женщин, которые просто не могут позволить себе ходить в спортзал, или стесняются там заниматься, или у них на руках есть маленький ребёнок», — рассказала Фонда.



Её видеозаписи с упражнениями по аэробике, которые можно было делать, не выходя из дома, идеально отвечали нуждам этих женщин и стали настоящим хитом своего времени, отмечается в статье. А в этом году Фонда приняла участие в съёмках для рекламной кампании H&M Move — новой серии спортивной одежды от знаменитого шведского бренда, которая была создана с целью сделать стильную, функциональную и технически инновационную одежду для тренировок более доступной для потребителей.



Американская актриса уже не в первый раз выражает сожаление по поводу пластических операций, говорится в статье. В посвящённом ей документальном фильме, выпущенном компанией HBO в 2018 году, Фонда заявила: «С одной стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось изменить себя физически, чтобы почувствовать, что со мной всё в порядке. Я бы хотела быть другой... хотела бы быть смелее. Но я такая, какая есть».