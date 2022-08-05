Nature: учёным удалось частично оживить некоторые органы у мёртвых свиней

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NBC: в США и Латинской Америке растёт заболеваемость оспой обезьян NBC
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«Прямо слёзы на глазах»: в Херсоне выстроились очереди за российским гражданством SVT
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CNN: ликвидация лидера «Аль-Каиды» доказывает, что Афганистан по-прежнему остаётся спокойной гаванью для террористов CNN
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BFM TV: почти 1,5 миллиарда евро — французский банк Société Générale подсчитал ущерб от ухода из России BFM TV
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Der Tagesspiegel: цены на газ в Германии выросли в три раза — и это ещё не предел Der Tagesspiegel
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DT: экс-лидер лейбористов Джереми Корбин раскритиковал правительство за военную помощь Украине Daily Telegraph
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Telepolis: политики бьют тревогу — эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии Telepolis
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Hill: противником вступления Швеции и Финляндии в НАТО впервые стал американский сенатор Hill
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Опрос: 82% россиян готовы к покупке новых вещей осенью
«Юла», объявления «ВКонтакте» и аналитическое агентство ResearchMe провели совместное исследование и выяснили, готовы ли россияне расстаться со старыми вещами и обновить гардероб.
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Аналитик Симонов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с RT спрогнозировал дальнейшие изменения цен на нефть.
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McLaren проинформировал Риккардо о предстоящей замене на Пиастри
Пилот McLaren Даниэль Риккардо в курсе, что его в команде заменят на Оскара Пиастри.
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Каррера назвал Кокорина русским Балотелли
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с бывшим игроком сборной Италии Марио Балотелли.
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Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК
Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
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В Удмуртии выявили 71 случай COVID-19 за сутки
В Удмуртии за минувшие сутки медики подтвердили 71 новый случай коронавирусной инфекции.
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Адвокат Ярмуш предположила, когда может состояться обмен Грайнер
Специалист по гражданскому и международному праву, а также по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш поделилась мнением, когда может состояться обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер обвинённой в России по делу о контрабанде наркотиков.
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ТАСС: директора Института ТПМ СО РАН Шиплюка арестовали по делу о госизмене
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.
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Политолог Бальбек поддержал решение России выслать 14 болгарских дипломатов
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение России выслать 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры.
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В Николаеве в выходные вводится комендантский час
В выходные дни в Николаеве вводится комендантский час. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.
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Адвокат: для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар
Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш считает, что освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвинённой в России по делу о контрабанде наркотиков, стало бы хорошим пиар-ходом для президента США Джо Байдена.
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В Брянской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 22 августа
В Брянской области продлили высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности до 22 августа.
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Первый тренер Сперцяна рассказал, почему футболист выбрал сборную Армении
Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, рассказал, почему футболист решил выступать за сборную Армении, а не России.
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ВКС уничтожили террористов «Лива Шухада Эль-Карьятейн» из контролируемой США зоны Эт-Танф
ВКС России в ходе воздушного патрулирования в Сирии обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге республики.
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«Барселона» провела презентацию Левандовски на «Камп Ноу»
«Барселона» официально представила своего нового нападающего Роберта Левандовски.
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Немецкий арахнолог назвал новый род пауков в честь Дэвида Боуи
Немецкий арахнолог Петер Егер назвал новый род пауков в честь британского певца и композитора Дэвида Боуи.
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Адвокат не исключила, что срок наказания Грайнер может быть сокращён
Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш считает, что приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков может быть сокращён.
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Bloomberg: лишь половина стран G20 присоединились к санкциям против России
Лишь половина государств G20 присоединились к санкциям против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Адвокат Ярмуш оценила приговор суда по делу Грайнер
Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш оценила приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.
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Бочкарёв: три ультрасовременных объекта сдадут в медкластере Сколкова в 2023 году
В следующем году на территории Международного медицинского кластера в Сколкове будет завершено строительство медицинского молла, биотехнологической лаборатории и апарт-отеля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Анчелотти: в сезоне-2022/23 «Реал» будет бороться за шесть трофеев
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды в сезоне-2022/23.
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Блинкен: переговоры с Россией об обмене заключёнными продолжатся по установленным каналам
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой об обмене заключёнными по утверждённым для этого каналам.
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Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике.
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Газизов заявил, что у клуба не было проблем с трансфером Масалова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал трансфер украинского защитника Александра Масалова.
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Минобороны России: девять жителей пострадали под Харьковом из-за конфликта с военными ВСУ
В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ, которые пытались принудительно выселить их и разместить в жилых домах иностранных наёмников.
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Педагог Мушта перечислила необходимые навыки для поступающих в школу детей
Руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Нина Мушта рассказала, какие навыки нужно развивать у детей к первому классу.
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Китай приостановил сотрудничество с США в некоторых областях из-за ситуации с Тайванем
Китай приостановил переговоры с Соединёнными Штатами по вопросам изменения климата, а также сотрудничество в некоторых областях после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Психиатр Кадрова напомнила о последствиях стремления к «идеальным» стандартам красоты
Врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова предупредила, что в погоне за якобы идеальными параметрами тела у человека может развиться расстройство пищевого поведения (РПП).
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Gazzetta: ПБК ЦСКА подал в суд из-за отстранения от участия в Евролиге
Баскетбольный клуб ЦСКА направил обращение в суд из-за отстранения от участия в Евролиге в сезоне-2022/23.
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Плющенко: взял бы Путина в команду «БроукБойз»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о желании пригласить президента России Владимира Путина в свою команду «БроукБойз».
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Решетников: методика распределения дотаций по инвествычетам будет разработана к осени
В России к осени разработают методику распределения дотаций по инвестиционным вычетам.
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Разведка ЛНР сообщила об обстрелах ВСУ своих позиций под Артёмовском
Разведка ЛНР сообщила об обстрелах украинскими военными своих позиций под Артёмовском из реактивной артиллерии. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
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В ряде районов Удмуртии установили четвёртый класс пожарной опасности лесов
На территории некоторых районов Удмуртии установили высокий (четвёртый) класс пожарной опасности лесов.
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Глава «Садоводов России» Туманов перечислил популярные плодово-ягодные кустарники
Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал восемь разновидностей плодово-ягодных кустарников, которые пользуются популярностью у дачников.
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В Приморье планируют увеличить число электрозаправок
В Приморском крае в рамках государственной субсидии в ближайшие два года планируют установить 100 зарядных станций для электромобилей.
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В «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова из «Ромы»
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори опроверг информацию о возможной покупке форварда Эльдора Шомуродова из «Ромы».
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В Петербурге состоялось открытие III Всемирных курсантских игр
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия III Всемирных курсантских игр.
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Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 15:00 прибудет в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Медина заявил, что не думал о приостановке контракта с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что не собирается приостанавливать контракт с московским клубом.
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В Пекине отменили встречу представителей Минобороны Китая и США
Рабочая встреча представителей Минобороны Китая и США отменена. Об этом сообщили в МИД КНР.
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Диетолог Панова назвала усиливающие калорийность кофе ингредиенты
Врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова рассказала, какой кофе безопасен для фигуры.
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Сомнолог Ларье назвала методы борьбы с тревожностью перед сном
Сомнолог Татьяна Ларье рассказала, что можно сделать, чтобы избавиться от тревожности, мешающей заснуть.
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В Госдуме обсудят меры в отношении граждан, сажающих за руль автомобиля детей
Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на заседании экспертной группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудят инициативу, согласно которой родителей, сажающих за руль автомобиля своих детей, могут отправлять на принудительные работы.
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Дацик пошутил о татуировках Монсона
Тяжеловес Вячеслав Дацик рассказал, что не знает, куда бить ветерана ММА Джеффа Монсона, из-за татуировок американца.
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В Москве рассказали о планах застройки участка возле станции метро «Волгоградский проспект»
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что благодаря столичному проекту «Индустриальные кварталы» напротив выхода со станции метро «Волгоградский проспект» появятся производства и общественная застройка.
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Минобороны: ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и две американские гаубицы M777
Российское Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 150 украинских военнослужащих, а также две американские гаубицы M777 и 1,5 тыс. боеприпасов к ним.
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Силкин: Йоканович — непонятный тренер, нет смысла таких иностранцев кормить
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу наставника московской команды Славиши Йокановича.
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Романо: Алонсо близок к переходу в «Барселону»
Защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».
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Минсельхоз: Россия в этом году может сократить план по поставкам зерна за рубеж
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за границу, но внутренний рынок обеспечит полностью.
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Песков назвал Францию недружественной страной из-за антироссийских действий
Франция на данный момент является для России недружественной страной из-за антироссийских действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.