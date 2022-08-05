Insider: на территории Чили обнаружили новую загадочную воронку

Большая воронка шириной 105 футов и глубиной 656 футов была недавно обнаружена на территории Чили. Она пополнила список загадочных провалов почвы и гигантских воронок в земле, которые за последние годы образовались практически по всему миру, сообщает Insider.

Загадочная глубокая воронка была на днях обнаружена в чилийской провинции Копьяпо. Сейчас эксперты исследуют это место и ищут возможные причины обрушения почвы. Этот инцидент пополнил список других загадочных провалов, возникших за эти годы в разных частях света, сообщает Insider.



По данным государственной Национальной службы геологии и горного дела, воронка шириной 105 футов и глубиной около 656 футов появилась в Чили эти выходные. Как рассказал в интервью Reuters директор Национальной службы геологии и горного дела Давид Монтенегро, этот провал довольно глубокий. Пока эксперты не обнаружили на дне никаких посторонних объектов, однако там присутствует большое количество воды, сообщается в статье.



Воронки и провалы в почве могут образовываться под влиянием естественных причин или внешних факторов. По данным Геологической службы США, чаще всего они встречаются там, где в земле существуют карстовые пустоты. Тогда геологические породы, расположенные прямо под поверхностью, могут естественным образом растворяться подземными водами, циркулирующими через них, поясняет Insider.



В результате вода под верхним уровнем почвы медленно растворяет и постепенно уносит скалистые породы, и в конце концов земля на этом месте внезапно обрушивается. В городах подобные провалы могут образоваться после прорыва водопровода или какой-то трубы. По данным National Geographic, они также могут возникать в районах с обильными дождями.



По данным Геологической службы США, в стране сейчас нет специальной базы данных, отслеживающей количество воронок. Часто о них вообще не сообщается, особенно если их обнаруживают в сельской местности. Однако ущерб от этого может быть значительным: от финансовых потерь до пострадавших, включая даже смертельные случаи, подчёркивается в статье. Точной статистики о количестве погибших из-за этого явления на данный момент тоже не ведётся.



По оценкам экспертов Геологической службы США, только за последние 15 лет расходы, связанные с различными провалами в грунте на территории США, в среднем составляли не менее $300 млн в год. Они предполагают, что фактические затраты, по всей вероятности, были намного выше, сообщает Insider.



Что касается других наиболее заметных провалов почвы, которые были обнаружены по всему миру за последние несколько лет, то в июле этого года аналогичное происшествие было зафиксировано в Израиле. Во время вечеринки на вилле в поселении Кармей-Йосеф, расположенном примерно в 25 милях от Тель-Авива, у бассейна внезапно провалилось дно и воду начало засасывать в образовавшуюся дыру.



Один из находившихся в бассейне людей при этом погиб. На место происшествия пришлось вызывать спасателей. Владельцев виллы арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности. Это свидетельствует о том, что воронки не обязательно должны быть большого диаметра, чтобы оказаться смертельными ловушками для тех, кто туда попадает, отмечается в статье.



Скопление большого числа воронок также наблюдается на берегах Мёртвого моря, неподалёку от оазиса Эйн-Геди в Израиле. По мере того, как объём воды в море постоянно сокращается на фоне изменений климата, в грунте за последние годы уже появились тысячи провалов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время их станет больше, пишет Insider.



Кроме того, 27 июня этого года крупная воронка образовалась в Истапалапе, густонаселённом районе Мехико. В результате более чем в 30 микрорайонах было на время отключено водоснабжение, на место происшествия были вызваны ремонтные рабочие.



На территории Гватемалы 19 июня этого года произошёл провал почвы вблизи города Вилья-Нуэва, расположенного примерно в 10 милях к югу от города Гватемала. Это случилось после того, как в стране прошли обильные ливни, поясняет Insider.



Прошлым летом ещё один провал произошёл в Израиле, где 7 июня 2021 года на территории больницы в Иерусалиме обрушилась часть парковки. В образовавшийся проём упало несколько автомобилей. По мнению администрации, это происшествие могло быть также спровоцировано тем, что поблизости от больницы в тот момент шло строительство автомобильного тоннеля.



В мае 2021 года огромная яма образовалась в сельской местности на территории штата Пуэбла в Мексике. Вначале там появилась небольшая воронка шириной в 15 футов. Однако затем она разрослась до пропасти более чем 400 футов в диаметре, куда упали местные собаки. Для их спасения пришлось вызывать пожарных, сообщает Insider.



Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики первоначально объяснила это явление естественными причинами. Однако дальнейшие исследования показали, что провал мог быть связан с чрезмерной эксплуатацией грунтовых вод, эрозией почвы и проливными дождями. Кроме того, некоторые обвинили в причастности к происшествию местный завод по розливу воды Bonafont, говорится в статье.



В США 28 октября 2019 года пригородный автобус рухнул в воронку глубиной 20 футов, образовавшуюся в центре Питтсбурга в штате Пенсильвания. На тот момент в автобусе находились только водитель и одна пассажирка, которая получила незначительные травмы, согласно сообщению местной администрации.



В России 1 октября 2019 года вода затопила расположенный в Москве транспортный тоннель. Это наводнение, как сообщалось позднее, также произошло из-за провала грунта в российской столице.



В городе Дачжоу в китайской провинции Сычуань 7 октября 2018 года обрушился тротуар. По данным агенства Reuters, в результате обрушения погибли два человека. Для ремонта улицы пришлось привлекать тяжёлую технику, сообщается в статье.



А 4 августа 2018 года два автомобиля провалились в воронку, образовавшуюся после сильного дождя в городе Харбине, расположенном в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Находившиеся в автомобилях люди при этом не пострадали. По сообщениям СМИ, площадь этой воронки составляла около 86 квадратных футов, пишет Insider.