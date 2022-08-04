NTD: бумага станет многоразовой — израильский принтер-ластик стирает всё, что напечатано
Этот принтер не совсем обычный. Он распечатывает в обратную сторону. Другими словами, убирает с листа бумаги всю краску.
Технологию разработала израильская компания Reep Technologies. Её цель — экономия природных ресурсов. Благодаря этой лазерной машине каждый лист бумаги можно повторно использовать до десяти раз.
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