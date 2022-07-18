Обозреватель The Times осудил Лондон за игнорирование «колоссальной» китайской угрозы

Более серьёзная долгосрочная угроза Великобритании исходит не от России, а от Китая, предупреждает обозреватель The Times Иан Уильямс. Уильямс призвал британское правительство не игнорировать китайскую угрозу, которая, несмотря на активность китайских хакеров, выходит далеко за пределы киберпространства.

В июне первый китайский узкофюзеляжный пассажирский самолёт успешно закончил дебютные лётные испытания, что, как отмечают в Пекине, является триумфом местных инноваций. Однако, как пишет обозреватель The Times Иан Уильямс, его лучше назвать «краденым самолётом», так как он был разработан путём хищения секретов западных аэрокосмических компаний «в умопомрачительных масштабах».

Так, Министерством юстиции США обвинило китайских хакеров из группировки Turbine Panda в охоте за секретами авиационных двигателей. А жюри присяжных суда в Цинциннати, штат Огайо, признало китайца Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже, после того как впрошлом году ФБР заманило его в Бельгию, якобы для встречи с «кротом» в американской компании GE Aviation. По словам главы MI5 Кена МакКаллума, сеть Сюй Яньцзюня действовала и в Великобритании.

Его задержание было своего рода триумфом, однако это лишь очередной пример усилий Китайской коммунистической партии по шпионажу за всем миром в попытке обойти конкурентов в области технологий, промышленности и политики. Как отмечает Уильямс, «угроза колоссальна, но Великобритания ещё не осознала её».

В июле в ходе совместного выступления в Лондоне с директором ФБР Кристофером Рэем МакКаллум сообщил, что с 2018 года количество расследований, связанных с Китаем, в MI5 увеличилось в семь раз. А по словам Рэя, ФБР начинает очередное связанное с Китаем расследование каждые 12 часов.

Маккаллум заявил, что в мае в Великобритании обезвредили «изощрённую угрозу» в адрес аэрокосмической отрасли. По его словам, MI5 вмешалась в ситуацию после того, как британский авиационный эксперт получил «привлекательное» предложение о работе через интернет и его дважды заманили в Китай. В итоге его попросили за вознаграждение предоставить подробную техническую информацию о британских военных самолётах.

Как пишет автор статьи, слово qingbao по-китайски означает «разведка» и «информация», что точно отражает систему, которая сочетает в себе формальные и неформальные методы сбора данных. Часто существует тонкая грань между кражей и добровольной передачей инновационных технологий, и Китай довёл последнее до предела, обнаруживая и приобретая иностранные технологии всеми возможными способами.

Если раньше китайских хакеров считали неуклюжими, полагая, что они оставляют множество цифровых отпечатков, сейчас их методы совершенствуются. В Национальном центре кибербезопасности Великобритании заявили, что в прошлом году масштабы кибершпионажа достигли рекордного уровня, а главной мишенью были исследования вакцины COVID-19.

Китайская секретная «армия» весьма значительна. Американское Управление национальной контрразведки называет китайцев «самыми активными и настойчивыми авторами экономического шпионажа в мире». По данным ФБР, в Китае насчитывается 30 тыс. военных хакеров и 150 тыс. неофициальных хакеров, а также Пекин активно занимается подготовкой нового поколения кибершпионов ради лидерства в мире.

При этом сбор информации Поднебесной выходит далеко за пределы киберпространства. «Они используют все имеющиеся в их арсенале средства для кражи технологий», — считает Рэй.

Так, в общей сложности в университетах Великобритании, несмотря на высокую стоимость, обучаются 150 тыс. китайских студентов, на 50% больше, чем пять лет назад. Тем не менее, по словам МакКаллума, ужесточение процедур проверки уже привело к тому, что 50 китайских студентов с военными связями покинули Великобританию.

Хотя зависимость Запада от российских углеводородов велика, разрыв отношений с Китаем будет иметь гораздо более серьёзные последствия, полагает обозреватель The Times. По его словам, российская спецоперация на Украине и ответные западные санкции показывают, что излишняя зависимость от стран с глобальными амбициями является «безрассудством».

Однако британское правительство игнорирует исходящую от Китая угрозу. Так, при Борисе Джонсоне политика Великобритании в отношении Поднебесной была «запутанной — если это вообще можно назвать политикой». Премьер-министр пытался казаться жёстким в вопросах безопасности и прав человека, но при этом продолжал активное экономическое сотрудничество с Пекином.

Тот факт, что в британской разведке открыто высказываются о китайской угрозе, отражает не только её масштаб, но и разочарование тем, что к ней не относятся достаточно серьёзно. При это МакКаллум и Рэй предупредили, что долгосрочная угроза безопасности Великобритании исходит вовсе не от России, а от Китая, пишет обозревательThe Times Уильямс.