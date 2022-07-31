DM: британские рестораны KFC столкнулись с нехваткой курятины

Сеть KFC в Великобритании приостановила действие одной из своих популярных промоакций в связи с дефицитом куриного мяса, выяснили журналисты Daily Mail. По данным таблоида, KFC уже не в первый раз сталкивается с перебоями поставок в Великобритании.

Рестораны KFC в Великобритании были вынуждены временно отказаться от популярной промоакции из-за нехватки курятины, сообщает Daily Mail.

Как стало известно редакции таблоида из служебной записки, которую распространило среди филиалов руководство сети, она приостанавливает действие спецпредложения «Уау-вторник» (Wow Tuesday) в связи с дефицитом курятины на кости.

Комбо-обед под этим названием стоит £5.99 (около ₽454) и включает девять кусочков курицы, порцию фасоли и банку напитка Pepsi Max, разъясняет корреспондент The Daily Mail.

По информации издания, персонал всех ресторанов KFC в Соединённом Королевстве уже получил указание снять рекламные материалы, сообщающие о промоакции, заменив их на рекламу других спецпредложений из специального набора «на случай непредвиденных обстоятельств».

Сообщается, что промоакция по-прежнему будет действовать на кассах в тех филиалах сети, где имеется достаточный запас курятины, однако в терминалах самообслуживания и приложении заказать этот обед пока не получится.

«Из-за нынешних проблем с цепочками поставок часть наших ресторанов столкнулись с определёнными перебоями, — прокомментировал ситуацию в беседе с Daily Mail представитель KFC. — Мы не хотим, чтобы наши поклонники лишились любимых блюд — и поэтому, дабы обеспечить возможность и дальше обслуживать всех желающих круглокурочно, нам пришлось временно приостановить действие нашей вторничной промоакции».

Как напоминает Daily Mail, руководство британской KFC уже било тревогу по поводу поставок в августе прошлого года. А в 2018 году сеть столкнулась с серьёзнейшим дефицитом курятины из-за перехода к другому логистическому партнёру и крупной аварии на одной из британских автомагистралей. Кризис привёл к временному закрытию отдельных точек — причём на его пике не работала половина из 900 ресторанов RFC в Великобритании, отмечается в материале издания.