DELFI: спецслужбы Латвии увидели в наплыве российских журналистов риски для безопасности

21:45
Захарова прокомментировала решение Приштины заставить сербов заменить личные документы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение непризнанного Косово с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов шагом к их изгнанию из региона.
21:32
Умер самый титулованный игрок в истории НБА Расселл
Легендарный игрок «Бостон Сэлтикс» Билл Расселл умер на 89-м году жизни.
21:17
Источник: последний бой Фёдора Емельяненко пройдёт не в России
В Bellator продолжают работу над определением даты и соперника для последнего поединка легендарного российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
21:17
Минобороны Сербии опровергло сообщения о вводе армии в непризнанное Косово
Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косова и Метохии.
21:01
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Доминиканы.
20:56
Тренер «Пари НН» Галактионов — о ничьей с ЦСКА: сродни победе
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
20:52
Полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края
Полиция непризнанной республики Косово блокировала на севере края административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии.
20:49
«Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в товарищеском матче
Английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Райо Вальекано» не смогли определить победителя в товарищеском матче.
20:41
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по республике
Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по территории Донецкой Народной Республики.
20:40
Гуренко объяснил, почему Миранчуку не следует возвращаться в РПЛ
Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, почему хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
20:38
Абаскаль: «Спартак» должен был реализовать больше моментов в матче с «Оренбургом»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московский клуб должен был реализовать больше моментов в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
20:24
Федун: «Спартаку» надо побеждать себя, а не «Зенит»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об игре красно-белых в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).
20:23
Президент Ирландии попал в скандал из-за письма его жены по поводу Украины
Президент Ирландии Майкл Хиггинс попал в скандал из-за письма его жены Сабины Хиггинс, в котором она заявила, что мир должен убедить президента России Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского «согласиться на прекращение огня и переговоры».
20:19
Сербские СМИ сообщают о сиренах воздушной тревоги в северной части Косова
Сербские СМИ сообщают, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.
20:17
Зеленов — о Мозесе: нынешняя ситуация не даёт гарантий ни по одному легионеру
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с легионерами команды.
20:04
В ДНР заявили об эвакуации всех горняков обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахты
В Министерстве угля и энергетики ДНР заявили, что все горняки обесточенной из-за украинского обстрела шахты им. Скочинского подняты на поверхность.
20:02
Блогер и основатель «Сахалинца» ударил судью после матча Второй лиги
Блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин оказал физическое воздействие на арбитра после матча Второй лиги с «Рязанью».
20:01
Салихова похвалила судейство в матче «Спартак» — «Оренбург»
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре красно-белых в матче третьего тура чемпионата России с «Оренбургом» (4:1).
19:56
Кафельников: я не верю в конкуренцию «Спартака» и «Зенита»
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о победе «Спартака» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).
19:50
В Запорожье ежедневно подают до 1,5 тысячи заявлений на получение гражданства России
Жители Запорожской области ежедневно подают до 1,5 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
19:40
Петржела: Мамаеву стоит начать интересоваться нормальной работой вне футбола
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о карьере полузащитника Павла Мамаева.
19:36
Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат
Тест президента США Джо Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат, американский лидер продолжит соблюдать карантин.
19:33
Гол Шитова спас «Крылья Советов» от поражения в матче с «Торпедо»
Самарские «Крылья Советов» и московское «Торпедо» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
19:30
Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» на своём поле нанёс крупное поражение «Оренбургу» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
19:26
В Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян в стране
В индийской больнице скончался мужчина, который ранее получил положительный результат теста на оспу обезьян.
19:17
Писарев: больше российских футболистов играет в РПЛ, но защита стала хуже
Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назвал причину высокой результативности на старте сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:14
Умер бывший президент Филиппин Фидель Рамос
В возрасте 94 лет скончался бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос.
19:03
ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра
Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку и Макеевку 11 снарядами натовского калибра 155 мм.
19:00
Шалимов объяснил, почему в «Торино» решили взять Миранчука в аренду
Бывший нападающий «Наполи» и московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
18:59
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник
Журналистка Ксения Собчак заявила, что экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник.
18:55
Гуренко: в «Торино» Миранчук раскрепостится и будет больше брать игру на себя
Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко оценил шансы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука заиграть в «Торино».
18:48
Полковник США Макгрегор обвинил американское Минобороны в присвоении украинских денег
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что деньги, выделенные в качестве помощи Украине, на самом деле возвращаются обратно в Соединённые Штаты.
18:42
Промес забил 70-й мяч в Российской премьер-лиге
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал на свой счёт 70-й гол в Российской премьер-лиге (РПЛ)
18:37
Захарова: США придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения».
18:30
Потапова и Сизикова выиграли турнир в Праге в парном разряде
Россиянки Анастасия Потапова и Яна Сизикова одержали победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге в парном разряде.
18:27
В Донецке ещё один мирный житель подорвался на противопехотной мине
В Киевском районе Донецка мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток».
18:25
Шалимов — об уходе Миранчука из «Аталанты»: ждать больше смысла не было
Бывший нападающий «Наполи» и московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
18:22
В Гагаузии демонстранты потребовали от властей Молдавии восстановить отношения с Россией
В трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
18:20
Гуренко назвал переход Миранчука на правах аренды в «Торино» верным решением
Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал трансфер хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
18:14
Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Венгрии «Формулы-1».
18:09
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани до 2 августа
В МЧС Краснодарского края заявили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до 2 августа.
18:06
Премьер Норвегии спрогнозировал тяжёлый год в стране из-за роста цен на энергоресурсы
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью NTB заявил, что страну ожидает тяжёлый год из-за роста цен на энергоресурсы.
18:00
На севере Харьковской области ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами
На севере Харьковской области в районе села Токаревка Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами.
17:56
Федотов — о матче с «Пари НН»: ЦСКА потерял концентрацию и упустил победу
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
17:49
Число жертв наводнения в американском штате Кентукки возросло до 26
Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир заявил, что число жертв наводнения возросло до 26.
17:40
Роналду попал в стартовый состав МЮ на матч с «Райо Вальекано»
Форвард сборной Португалии появится с первых минут в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» с «Райо Вальекано».
17:39
Пушков: отказ Пелоси от визита на Тайвань показывает неготовность США к борьбе с КНР
Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань говорит о неготовности Вашингтона к военному противостоянию с Пекином.
17:34
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о закате Европы из-за своего невежества
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью изданию Asia Times заявила, что Европу ждёт закат из-за своего невежества.
17:30
В «Торино» подтвердили аренду Миранчука
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук проведёт сезон-2022/23 в клубе из Турина.
17:23
Volkskrant: жители Нидерландов запасаются дровами, опасаясь нехватки газа зимой
Газета Volkskrant сообщает, что жители Нидерландов массово закупают к зиме дрова, опасаясь нехватки газа и заоблачных цен на энергоносители.