Недодекоммунизировали: в Латвии нашли ещё 78 улиц, которые предстоит переименовать

Латвийский Центр публичной памяти собрал список из 78 улиц страны, которые были унаследованы с советских времён. Как передаёт DELFI, многие улицы сменили имена ещё в 90-е годы, однако историкам удалось найти названия, которые непременно нужно переименовать.

Общество Центр публичной памяти Латвии, в которое входят бывшие исследователи комиссии по изучению документов, собрали список из 78 названий латвийских улиц, которые были унаследованы с советских времён и поэтому должны быть изменены. Как передаёт DELFI, во главе «чёрного списка» улиц оказалась Рига с 16 названиями, за ней следуют Даугавпилс с девятью и Юрмала с шестью улицами. Часть самоуправлений уже приняла решение о переименовании улиц, другие собираются это сделать, а некоторые считают, что есть более неотложные задачи, требующие внимания муниципалитетов.

Названия многих улиц сменились уже в 90-е годы, но Центр публичной памяти нашёл ещё несколько улиц, которые нужно переименовать, например, улицу Мстислава Келдыша — уроженца Риги, который участвовал в разработке советского ядерного оружия. Он — не единственный советский деятель, который удостоился своей улицы в столице.

Есть также улицы, названные в честь советского военачальника, генерал-лейтенанта Детлава Бранткалнса, первого главнокомандующего всеми вооружёнными силами РСФСР Юкумса Вациетиса, советского литератора Валентина Пикуля и советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.

На глаза историкам попались также улицы Старой Руссы, Ильменя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова. В повестку дня ответственного комитета Рижской думы этот вопрос ещё не включён, так как вначале его будет рассматривать комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В думе сообщили, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в конце июля.

В свою очередь, в других городах обнаружены улицы, названные в честь писателей Леонса Паэгле, Андрейса Упитиса и Линардса Лайценса. Также, мнению Центра публичной памяти, в Риге, Лиепае и Елгаве нежелательно имя приверженца левой идеологии, писателя Судрабу Эджуса.