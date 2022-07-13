DELFI: российские хакеры уже больше месяца атакуют Латвию
В Латвии свыше месяца фиксируются крайне интенсивные атаки российских хакерских групп. Как передаёт DELFI, об этом заявил директор Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom в Риге Янис Сартс.
Среди причин небывалой ранее активности кибератак называют намерение латвийских властей снести памятник советским воинами в рижской Пардаугаве, активную помощь Латвии Украине, а также приближающиеся парламентские выборы.
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