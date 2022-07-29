La Libre: новая глава бельгийского МИД оказалась в центре дипломатического скандала с Украиной из-за поездки в Крым

Недавно назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за прошлогодней поездки в Крым через территорию России, сообщает La Libre. Как передаёт издание, будучи журналисткой, Лабиб посетила спонсируемый «Газпромом» театральный фестиваль в Крыму и осветила это событие в комплиментарном для России стиле. Этот факт вызвал критику со стороны украинского МИД и может осложнить грядущий визит министра в Киев, отмечает газета.

Недавно назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала, который может перейти в дипломатическое измерение, пишет La Libre. Причиной стал прошлогодний репортаж будущей главы МИД, а тогда ещё журналистки Лабиб из Крыма, поясняет издание. В июле 2021 года Хаджа Лахбиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания «Газпром». Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание.

Как передаёт газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своём включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчёркивает бельгийское СМИ.

Как напоминает La Libre, после присоединения Крыма к России в 2014 году международное сообщество не признало эту территорию российской и продолжает считать её частью Украины. На сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не даёт согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечёт за собой запрет въезда на Украину в течение трёх лет.

«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», — напомнил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведёт дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».

Хотя Никоненко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьёзно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.

Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.