DM: в США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный для здоровья краситель

На производителя сладостей Skittles компанию Mars подали в суд из-за диоксида титана, используемого в конфетах в качестве красителя, сообщает Daily Mail. В иске сказано, что диоксид титана способен изменять ДНК и в высоких количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг.

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель, сообщает Daily Mail.

Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя «повышенный уровень» диоксида титана — TiO2 — в качестве пищевой добавки.

В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещён в Европейском союзе в следующем месяце после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за «генотоксичности», иначе говоря способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксида титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета.

Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей.В компании Mars не ответили на просьбуDaily Mailо комментарии.

В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка для того, чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.