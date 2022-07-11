WION: «не тает даже в жару» — китайских потребителей взволновали необычные свойства нового мороженого

Китайская фабрика мороженого Chicecream привлекла к себе пристальное внимание после того, как выяснилось, что один из её продуктов не тает, сообщает WION. Потребители выяснили, что мороженое не теряет своих свойств даже в жару и при нагревании горелкой. Всё это заставило задаться вопросом о безопасности употребления десерта в пищу, отмечает телеканал.
Китайский производитель мороженого привлёк к себе пристальное внимание после того, как люди заметили, что некоторые его продукты не тают. Даже при нагреве. Даже под воздействием горелки. . Производитель мороженого под маркой Hermès of ice cream выпустил мороженое со вкусом соли и кокоса, которое не тает, даже, если оставить его на улице при температуре +31 С.
Кокосовое мороженое — самый дорогой товар, предлагаемый компанией. Его продают по цене в десять долларов за порцию. Разумеется, мороженое стало поводом для беспокойства в отношении безопасности продуктов питания. Теперь компании задают вопросы о том, не перенасыщена ли её продукция пищевыми добавками. Как сообщается, в своё оправдание предприятие заявило, что его товары соответствуют национальному законодательству в области безопасности продуктов питания. Представители компании также отметили, что судить о качестве мороженого с помощью нагрева ненаучно.
Фабрика мороженого, также известная под названием Chicecream была создана в 2018 году. Её представители утверждают, что в производстве используются натуральные ингредиенты, а дизайн продуктов вдохновлён традиционной китайской черепицей. Стартап позиционирует себя как китайскую альтернативу западным брендам, таким как Magnum или Häagen-Dazs.
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