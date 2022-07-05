NBC: американские учёные усомнились в пользе витаминов для здорового взрослого человека

Для среднестатистического здорового взрослого человека в витаминах, возможно, нет никакой необходимости, передаёт NBC со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association. Кроме того, американские учёные также рекомендовали воздержаться от употребления витамина E и бета-каротина, поскольку у первого не обнаружили никаких доказанных эффектов, а у второго выявили связь с сердечными заболеваниями и раком лёгких.
Для многих из нас укрепление и поддержание здоровья — это обычно приоритетная задача. И нередко люди прибегают к помощи витаминов. В целом американцы в прошлом году на одни только добавки потратили почти 50 миллиардов долларов.
В новом анализе, опубликованном в Journal of the American Medical Association, говорится, что для среднестатистического взрослого здорового человека в них, возможно, нет никакой необходимости.
Они проанализировали 84 исследования для оценки влияния витаминов и добавок на предотвращение сердечных заболеваний и рака. Доктор Майкл Берри — вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США.
МАЙКЛ БЕРРИ, вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США: У нас недостаточно доказательств, чтобы выступить с рекомендациями в поддержку и против них. Но есть два исключения: витамин E и бета-каротин. Мы рекомендуем людям их не употреблять.
Согласно опубликованной аналитике, бета-каротин связан с повышенным риском рака лёгких и смертностью от сердечных заболеваний. А у витамина Е нет доказанных эффектов.
Доктор Джеффри Линдер написал статью об этом исследовании.
МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Неужели в приёме витаминов нет никакого смысла?
ДЖЕФФРИ ЛИНДЕР, врач: Если бы существовала серьёзная польза от мультивитаминов и добавок, то мы бы к настоящему времени об этом уже знали.
Но витаминная отрасль, которая в 2021 году потратила на маркетинг почти миллиард долларов, отвергает эти заявления.
ДЭНИЭЛЬ ФАБРИКАНТ, глава Ассоциации натуральных продуктов: Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Однако они (витамины. — ИноТВ) выступают в качестве дополнения к диете и не могут быть её основой.
Врачи действительно заявляют, что дети и люди с хроническими заболеваниями могут получить пользу от витаминов. То же самое касается и беременных. Но в конце концов ключ к долгой здоровой жизни — это старая-добрая диета и физические упражнения.
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова объяснила, почему нужно снижать нормы уровня тестостерона у спортсменов-трансгендеров.
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град».
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова рассказала, какой метод исследования гормонов нужно проводить спортсменам-трансгендерам.
Российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от российских компаний. Указ, содержащий такой пункт, подписал президент России Владимир Путин.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, ведёт переговоры по продаже своих российских активов местному оператору.
Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает дальнейшие перспективы обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российских сборных и отмене турниров на территории страны.
На приграничную территорию Узбекистана упало пять реактивных снарядов, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, сообщил МИД республики. При падении снарядов взрывов не произошло, жертв и разрушений нет, нанесён ущерб четырём частным домам.
Если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет экстрадирован из Британии в США и приговорён там к «максимальному сроку и смерти в тюрьме», то статуя Свободы в Соединённых Штатах должна быть снесена. С таким мнением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой закона, содержащего меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.