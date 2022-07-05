NBC: американские учёные усомнились в пользе витаминов для здорового взрослого человека

Для среднестатистического здорового взрослого человека в витаминах, возможно, нет никакой необходимости, передаёт NBC со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Association. Кроме того, американские учёные также рекомендовали воздержаться от употребления витамина E и бета-каротина, поскольку у первого не обнаружили никаких доказанных эффектов, а у второго выявили связь с сердечными заболеваниями и раком лёгких.

Для многих из нас укрепление и поддержание здоровья — это обычно приоритетная задача. И нередко люди прибегают к помощи витаминов. В целом американцы в прошлом году на одни только добавки потратили почти 50 миллиардов долларов.



В новом анализе, опубликованном в Journal of the American Medical Association, говорится, что для среднестатистического взрослого здорового человека в них, возможно, нет никакой необходимости.



Они проанализировали 84 исследования для оценки влияния витаминов и добавок на предотвращение сердечных заболеваний и рака. Доктор Майкл Берри — вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США.



МАЙКЛ БЕРРИ, вице-председатель Рабочей группы по профилактическим услугам США: У нас недостаточно доказательств, чтобы выступить с рекомендациями в поддержку и против них. Но есть два исключения: витамин E и бета-каротин. Мы рекомендуем людям их не употреблять.



Согласно опубликованной аналитике, бета-каротин связан с повышенным риском рака лёгких и смертностью от сердечных заболеваний. А у витамина Е нет доказанных эффектов.



Доктор Джеффри Линдер написал статью об этом исследовании.



МЕГАН ФИТЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Неужели в приёме витаминов нет никакого смысла?



ДЖЕФФРИ ЛИНДЕР, врач: Если бы существовала серьёзная польза от мультивитаминов и добавок, то мы бы к настоящему времени об этом уже знали.



Но витаминная отрасль, которая в 2021 году потратила на маркетинг почти миллиард долларов, отвергает эти заявления.



ДЭНИЭЛЬ ФАБРИКАНТ, глава Ассоциации натуральных продуктов: Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Однако они (витамины. — ИноТВ) выступают в качестве дополнения к диете и не могут быть её основой.



Врачи действительно заявляют, что дети и люди с хроническими заболеваниями могут получить пользу от витаминов. То же самое касается и беременных. Но в конце концов ключ к долгой здоровой жизни — это старая-добрая диета и физические упражнения.

Меган Фитцджеральд, NBC News.



Дата публикации 03 июля 2022 года.