Daily Mail: бразильская экс-модель погибла, сражаясь в рядах ВСУ

В Харькове в результате бомбардировок российскими военными погибла бывшая бразильская модель Талито До Валле, сражавшаяся на стороне Украины, сообщает Daily Mail. Вместе с ней умер экс-солдат армии Бразилии Дуглас Буриго. По имеющейся информации, прибыла она в страну три недели назад, выполняла там функцию спасателя, а также обеспечивала прикрытие отступающим украинским войскам в качестве снайпера, рассказывает британское издание.
Бразильская экс-модель Талито До Валле погибла в Харькове, сражаясь на стороне украинской армии, сообщает Daily Mail. В момент своей смерти она находилась в бункере, по которому нанесли удар российские военные. По словам других бойцов, она осталось в нём одна, чтобы обеспечить прикрытие отступающим войскам. Но в результате атаки погиб также бывший бразильский солдат Дуглас Буриго, который вернулся, чтобы её найти.
Талито в молодости работала моделью и актрисой, а также участвовала в различных миссиях по спасению животных от некоммерческих организаций. Она также сражалась в Ираке с бойцами «Исламского государства»*. Когда она присоединилась к Пешмерга, курдским вооруженным силам автономного региона Курдистан, она прошла подготовку на снайпера. О своих боевых похождениях она рассказывала на канале в YouTube.
По словам её брата, на Украину она прибыла три недели назад. Выполняла там функцию спасателя и обеспечивала прикрытие отступающим украинским войскам в качестве снайпера. Талито сообщила своей семье, что не может много общаться по телефону, так как Россия отслеживает активность мобильных телефонов, и будет звонить изредка, чтобы сказать, что с ней всё в порядке. Последний раз она общалась с родными в понедельник на прошлой неделе, как раз когда прибыла в Харьков.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе и контакты Еревана с Анкарой.
Пожар произошёл на нефтебазе в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские военные выпустили по Макеевке в ДНР две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила 819 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в национальную систему здравоохранения Аргентины.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT оценила идею ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал одобренный в третьем чтении Государственной думой закон, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.
На Украине в результате ракетного удара погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая принимала участие в боевых действиях на стороне украинских военных, пишет Daily Mail со ссылкой на её родственников. Газета сообщает, что 39-летняя женщина-снайпер оказалась в горящем бункере и скончалась от удушья.
Белоруссия даст адекватный, но жёсткий ответ на возможные провокации со стороны западных стран. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля.
Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина заявила, что блогеры осуществляют легальную предпринимательскую деятельность, которую необходимо внести в официальный список.
Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказала, что в первом полугодии 2022 года число вакансий для молодых специалистов без опыта работы и студентов увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин назвал милитаристские действия Запада, в том числе в Польше, по сути, подготовкой к войне.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года на московских предприятиях было изготовлено 150 тыс. т хлеба и прочих видов хлебобулочных изделий. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.