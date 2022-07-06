Daily Mail: бразильская экс-модель погибла, сражаясь в рядах ВСУ

В Харькове в результате бомбардировок российскими военными погибла бывшая бразильская модель Талито До Валле, сражавшаяся на стороне Украины, сообщает Daily Mail. Вместе с ней умер экс-солдат армии Бразилии Дуглас Буриго. По имеющейся информации, прибыла она в страну три недели назад, выполняла там функцию спасателя, а также обеспечивала прикрытие отступающим украинским войскам в качестве снайпера, рассказывает британское издание.

Бразильская экс-модель Талито До Валле погибла в Харькове, сражаясь на стороне украинской армии, сообщает Daily Mail. В момент своей смерти она находилась в бункере, по которому нанесли удар российские военные. По словам других бойцов, она осталось в нём одна, чтобы обеспечить прикрытие отступающим войскам. Но в результате атаки погиб также бывший бразильский солдат Дуглас Буриго, который вернулся, чтобы её найти.

Талито в молодости работала моделью и актрисой, а также участвовала в различных миссиях по спасению животных от некоммерческих организаций. Она также сражалась в Ираке с бойцами «Исламского государства»*. Когда она присоединилась к Пешмерга, курдским вооруженным силам автономного региона Курдистан, она прошла подготовку на снайпера. О своих боевых похождениях она рассказывала на канале в YouTube.

По словам её брата, на Украину она прибыла три недели назад. Выполняла там функцию спасателя и обеспечивала прикрытие отступающим украинским войскам в качестве снайпера. Талито сообщила своей семье, что не может много общаться по телефону, так как Россия отслеживает активность мобильных телефонов, и будет звонить изредка, чтобы сказать, что с ней всё в порядке. Последний раз она общалась с родными в понедельник на прошлой неделе, как раз когда прибыла в Харьков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.