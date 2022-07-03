Guardian: глава ООН предупредил об «идеальном шторме», который угрожает безопасности мира

Мир сталкивается с продовольственным, энергетическим и финансовым кризисами, которые продолжают увеличивать разрыв между развитыми и развивающимися странами. С таким заявлением выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Более того, по его словам, конфликт на Украине лишь усугубляет эту непростую ситуацию, сообщает The Guardian.

Человечество сталкивается с «идеальным штормом» кризисов, который усугубляет неравенство между севером и югом. Подобное разделение является не только «морально неприемлемым», но и опасным для мира и безопасности во всём мире. С таким предупреждением выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет The Guardian.

По словам главы международной организации, конфликт на Украине «вызвал» глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы. Они затронули страны, которые едва оправились от пандемии и проблем с климатом. В результате растущее сближение между развитыми и развивающимися странами «обратилось вспять».

«Неравенство внутри стран продолжает увеличиваться. Но теперь оно растёт морально неприемлемым образом между севером и югом, и это создаёт разрыв, который может быть очень опасным с точки зрения мира и безопасности», — заявил Гутерреш в беседе журналистами.

По признанию генсека, больше всего его тревожит «расширяющаяся пропасть» между богатыми и бедными. «Меня беспокоит то, что мы живём в условиях идеального шторма. Потому что все кризисы способствуют резкому увеличению неравенства в мире и серьёзному ухудшению условий жизни наиболее уязвимых слоёв населения», — подчеркнул он.

Гутерреш также заявил, что «самый насущный» климатический кризис ушёл на второй план из-за украинского конфликта. «Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы снова сделать проблему климата самой важной в нашей коллективной повестке дня. В опасности находится не только планета, но и весь человеческий вид», — отметил он.

Журналисты попросили Гутерреша прокомментировать планы некоторых стран ЕС, включая

Германию и Францию, вновь открыть угольные электростанции в ответ на ограничение поставок российского газа в Европу. «Уголь — враг номер один в борьбе с изменением климата», — ответил он.

Генеральный секретарь призвал участников Организации экономического сотрудничества и развития поэтапно отказаться от всех угольных электростанций к 2030 году. Другие страны, по его мнению, должны последовать их примеру к 2040 году.

Ранее Гутерреш уже обрушивался на энергетические компании. Генсек обвинял их в том, что они «держат человечество за горло», и критиковал государства, которые пытаются увеличить добычу газа, нефти и даже «самого грязного топлива» угля, напоминает The Guardian.