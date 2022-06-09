Bloomberg: в ООН предупреждают, что на разминирование украинских портов уйдут месяцы

Даже при желании Киев не сможет быстро открыть доступ к своим ключевым черноморским портам. Такое мнение высказал представитель подконтрольной ООН Международной морской организации Питер Адамс. По его словам, ликвидация украинских мин, которые препятствуют безопасному проходу судов в регионе, может растянуться на месяцы, передаёт Bloomberg.

Разминирование ключевых украинских портов может занять месяцы, считает в агентстве ООН, отвечающем за безопасность судоходства. Его предупреждение прозвучало на фоне тщетных попыток сотен моряков выбраться из региона, сообщает Bloomberg.

«Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти, — сказал в интервью изданию специальный советник Международной морской организации по морской безопасности Питер Адамс. — На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдёт несколько месяцев».

В рамках спецоперации российские корабли заблокировали доступ Украины к Чёрному морю. Тем самым они «фактически остановили морской экспорт и усугубили глобальный продовольственный кризис», утверждается в статье.

Москва отрицает, что она несёт ответственность за срыв поставок, и обвиняет Киев в отказе ликвидировать мины, «защищающие его гавани от возможной российской атаки». Попытки вновь открыть порты терпят неудачу, и нет никаких признаков того, что Турция удаётся достичь сделки между враждующими сторонами, обращает внимание Bloomberg.

Стоимость фрахта и страховки резко возросла после того, как в первые дни конфликта пострадало несколько торговых судов. Более того, некоторые компании до сих пор избегают Чёрного моря. В марте здесь были обнаружены три дрейфующие мины: две у берегов Турции и одна у Румынии, напоминает издание.

По словам Адамса, в украинских портах застряли более 80 судов с примерно 450 иностранными моряками. Треть из них — граждане Филиппин, значительное число — представители Турции, Сирии и Азербайджана.

Вместе с тем чиновник добавил, что большая часть Чёрного моря вернулась к «почти нормальному уровню судоходства». Исключение составляют северо-запад региона и Азовское море, где в основном работают российские корабли, заключает Bloomberg.