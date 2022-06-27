N-TV: в Германии не хватает персонала в области интенсивной терапии

Больницы Германии ощущают нехватку персонала в палатах интенсивной терапии, пишет N-TV, ссылаясь на слова эксперта Кристиана Карагианнидиса. Карагианнидис отметил, что ситуация крайне напряжённая и она может ухудшиться в свете увеличения числа заражений коронавирусом.
Член экспертного совета немецкого правительства по коронавирусу Кристиан Карагианнидис предупредил о нехватке кадров в больницах на фоне растущего числа заражений коронавирусом, пишет N-TV. «Кадровая ситуация с платами интенсивной терапии очень напряжённая. Система стоит ближе к переломному моменту, чем мне казалось ранее», — приводит издание высказывание Карагианнидиса.
По словам эксперта, к середине июня нехватка персонала ощущалась в 580 палатах интенсивной терапии, сейчас это число выросло до 630. «В предыдущие годы у нас никогда не было так мало готовых к эксплуатации коек интенсивной терапии, как сегодня», — заявил Карагианнидис. Как пишет издание, до недавнего времени в Германии насчитывалось около 8 тыс. таких коек, сейчас их число сократилось до 7500.
Карагианнидис отметил, что ситуация может ухудшиться из-за растущего числа заражений. Согласно данным института имени Роберта Коха, на минувшей недели уровень заражений в ФРГ оказался выше, чем на предыдущей.
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