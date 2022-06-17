N-TV: Германия не исключает принятия законов, которые обяжут немцев помёрзнуть зимой

Россия стала поставлять Германии меньше газа, поэтому теперь нельзя сказать, хватит ли стране запасов для того, чтобы пережить зиму без проблем, отмечает немецкий телеканал N-TV. Федеральное сетевое агентство и жилищные компании требуют смягчить требования к минимальной температуре в квартирах. Эта идея натолкнулась на сопротивление у некоторых политиков, однако министр экономики Роберт Хабек не исключает, что помёрзнуть немцам придётся в законном порядке.

В связи с сокращением поставок газа из России в Германии разгорелась дискуссия о том, следует ли законодательно снизить минимальную температуру в квартирах, сообщает немецкий телеканал N-TV. Федеральный министр экономики Роберт Хабек не хочет исключать такой возможности.

«Если объёмы в хранилищах не увеличатся, нам придётся принимать дальнейшие меры по экономии, если потребуется, в законодательном порядке», — заявил немецкий министр в эфире телеканала ARD. На вопрос, могут ли соответствующие меры включать в себя снижение установленной минимальной температуры в квартирах, Хабек ответил: «Мы ещё не рассматривали этот вопрос подробно. Мы рассмотрим все законы, которые вносят свой вклад в этой сфере».

Федеральный министр строительства Клара Гейвиц выступила против такой меры. «Я считаю навязанное законом замерзание бессмысленным», — сказала Гейвиц. Снижения минимальной температуры требовали Федеральное сетевое агентство, представители жилищной индустрии и Ассоциация городов и муниципалитетов. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что домовладельцы больше не должны устанавливать отопительную систему на температуру минимум 20-22 °С во время отопительного сезона — по его предложению, требования к минимальной температуре могут быть временно снижены.

Федеральная ассоциация немецких жилищных и риэлтерских компаний GdW призвала к снижению минимальной температуры в квартирах на 6 °С в случае нехватки газа. «Если в будущем поставки газа в Германию будут существенно ограничены, и возникнет ситуация нехватки, необходимо адаптировать правовую базу, чтобы позволить дальнейшее снижение минимальной температуры до максимального нижнего предела в 18 °С днём и 16 °С ночью», — заявил председатель GdW Аксель Гедашко в интервью медиагруппе Funke.

Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов также призвала внести изменения в законодательную базу, чтобы облегчить экономию энергии в результате сокращения поставок российского газа. Генеральный директор Герд Ландсберг отметил, что сейчас арендодатели обязаны гарантировать температуру не ниже 20 °С. «Это нужно изменить. Даже в квартире с температурой 18 или 19 °С всё равно можно хорошо жить, и каждый должен быть в состоянии вынести эту сравнительно небольшую жертву», — считает он.

Гейвиц на это ответила, что 20 °С — это минимум, потому что любые показатели ниже этого уровня могут быть даже опасны для здоровья. Кроме того, это слишком недальновидно с точки зрения технологии строительства. По её словам, все обсуждения проблемы ни к чему не приведут, потому что с внесением поправки в Постановление о расходах на отопление в начале января ежемесячная информация о потреблении направляется уже жильцам. «Таким образом, они могут регулярно проверять свой уровень потребления, и уже делают это всё чаще из-за одних только цен», — подчеркнула Гейвиц.

Если ситуация ухудшится, чего нельзя исключать, в муниципалитетах должны быть разработаны «конкретные планы экономии», призывает Ландсберг. В частности, он предложил снизить температуры в административных зданиях, а также в бассейнах и, возможно, временное закрытие отдельных объектов.

Кроме того, необходимо также определить, где снижение температуры невозможно, например, в больницах и домах престарелых. Ландсберг также призвал к регулярному информированию граждан: «Мы можем преодолеть кризис только вместе, а это значит, что люди должны участвовать в процессе».

По словам Роберта Хабека, на данный момент газовые хранилища заполнены на 56%. Он подчеркнул, что это уровень выше среднего, но этого недостаточно. «Мы не можем войти в зиму с 56%. К тому времени они должны быть полными. В остальном мы действительно открыты для всех вариантов», — сказал министр экономики Германии.

Как отмечает немецкий телеканал, ситуация сложилась серьёзная, но безопасность поставок сейчас гарантирована. Между тем, Хабек вновь обратился к предприятиям и гражданам с призывом экономить энергию и газ, заключает N-TV.