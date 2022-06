Independent: Великобритания проверит рабочую «четырёхдневку» на практике

Великобритания запускает крупнейший в истории страны пилотный проект по изучению эффективности четырёхдневной рабочей недели на практике. Исследователи будут измерять влияние такого графика на общую производительность труда и на сотрудников из 70 компаний, участвующих в эксперименте. По условиям проекта заработная плата не должна сокращаться, хотя сотрудники будут проводить на работе лишь 80% от прежнего количества часов, поясняет The Independent.

В Великобритании вскоре должен начаться крупнейший в истории страны пилотный проект по исследованию эффективности четырехднёвной рабочей недели, в котором готовы принять участие более 70 компаний и около 3300 сотрудников. При этом оплата их труда будет происходить по модели «100:80:100» — они будут получать 100% своей прежней зарплаты при условии сохранения 100% производительности, хотя рабочее время при этом сократится до 80% по сравнению с предыдущим графиком, сообщает The Independent.



К исследованию, которое продлится полгода, будут привлечены компании из самых разных секторов экономики, включая банковское дело, интернет-торговлю, программное обеспечение и обучение в сфере информационных технологий, жилищное строительство, анимационные студии, гостиничный бизнес и многие другие, поясняется в статье.



Организаторами этого пилотного проекта выступают компании 4 Day Week Global в партнёрстве с ведущим аналитическим центром Autonomy, британским филиалом 4 Day Week и исследователями из Кембриджского университета, Оксфордского университета и Бостонского колледжа. Исследователи будут на примере каждой участвующей организации замерять влияние четырёдневного графика на производительность труда и на благополучие сотрудников, пишет The Independent.



Как пояснил Джо О'Коннор, генеральный директор 4 Day Week Global, длительный карантин в период пандемии COVID-19 и массовый переход на удалённую работу с сокращённым графиком пребывания в офисах наглядно доказали, что сотрудники в самых разных сферах могут добиваться лучших результатов, работая меньшее количество часов при более продуманной организации рабочего процесса.



По мере того как мы постепенно выходим из периода пандемии, всё больше и больше компаний осознают, что новым рубежом конкуренции становится качество жизни, подчеркнул он. При этом сокращённый рабочий день, ориентированный на результат, становится эффективным средством, позволяющим добиться конкурентного преимущества.



34-летняя Кирсти Уэйнрайт из Северного Норфолка является генеральным директором компании Plattens Fish and Chips и уже опробовала на себе четырёхдневную рабочую неделю. По словам Уэйнрайт, для неё как матери двоих детей возможность 4-дневного графика была основной причиной для выбора именно этого места работы. И она уверена, что распространение этой системы на всех сотрудников также будет успешным, позволив снизить нагрузку.



Как рассказал Эд Сигел, генеральный директор компании Charity Bank, которая также участвует в пилотном проекте, пандемия сильно повлияла на распространение гибкого графика работы. По его словам, переход на четырёхдневную рабочую неделю позволит каждому проводить больше времени с детьми и близкими, что очень важно.



Концепция пятидневной рабочей недели, привычная для ХХ века, больше не подходит для современного бизнеса, подчеркнул Сигел: «Мы твёрдо верим, что четырёхдневная рабочая неделя без изменений в зарплате и льготах сделает сотрудников более счастливыми и окажет столь же положительное влияние на производительность бизнеса, качество обслуживания клиентов и нашу социальную миссию».



Исследователи будут анализировать данные, полученные от каждой из участвующих в пилотном проекте организаций, чтобы измерить влияние нового графика на производительность труда и благополучие сотрудников, а также на окружающую среду и на соблюдение гендерного равенства, поясняется в статье. Поддерживаемые правительством практические испытания «четырёхдневки» также должны начаться в конце этого года в Испании и Шотландии, пишет The Independent.