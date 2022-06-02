N-TV: Германия обещает Украине системы ПВО, которых нет у неё самой

Германия пообещала поставить Украине сверхновые, высокоэффективные системы ПВО, которых до сих пор нет на вооружении у неё самой. Как сообщает телеканал N-TV, сроки поставки пока не уточняются: сначала военная техника должна быть произведена немецкой компанией Diehl, и неизвестно, будет ли это сделано в срочном порядке.

До сих пор Украина получала от Запада много списанного материала — старые танки из советских запасов, сообщает немецкий телеканал N-TV. Теперь канцлер Шольц объявил о поставке системы ПВО Iris-T-SLM, которую эксперты оценивают как высоко современную и крайне эффективную.

Как поясняет N-TV, Iris-T-SLM — это высокотехнологичная зенитная ракетная система, которая отражает атаки противника с воздуха, находясь на земле. Она позволяет использовать ракеты для сбивания вражеских самолётов, вертолётов и беспилотников на высоте до 25 км, а её дальнобойность достигает 40 км. Производит эту ракетную систему немецкая оборонная компания Diehl Defence, которая пока продаёт Iris-T-SLM только за рубежом. Среди клиентов компании — Швеция, Норвегия и Египет. Саудовская Аравия и Эмираты также выразили заинтересованность в её продукции.

При этом бундесвер использует Iris-T только в качестве ракетной системы «воздух — воздух», когда вражеские самолёты сбиваются с другого самолёта, то есть с Tornado или Eurofighter. Система класса «земля — воздух», которую должна получить Украина, не используется бундесвером, и, соответственно, у него нет инструкторов по работе этой системы.

Как поясняет военный эксперт Вольфганг Рихтер, система ПВО Iris-T-SLM оснащена помехоустойчивым инфракрасным излучателем, который берёт на себя управление ракетой на подлёте к цели: он ищет в цели источник тепла — то есть двигатель самолёта.

По замечанию немецкого телеканала, Iris-T-SLM станет значительным подспорьем для Украины, поскольку система способна защитить от воздушных атак большой оперативный район на земле. Под защитой системы может находиться крупный город, как сказал канцлер Шольц в своём выступлении в бундестаге, однако это также может быть территория, на которой действуют украинские войска.

Блок Iris-T-SLM состоит из радиолокационной системы, системы управления и от одной до трёх пусковых установок, на каждой из которых установлено по восемь зенитных ракет. «Все компоненты находятся в контейнерах, которые можно погрузить на транспортные средства или даже перевезти воздушным транспортом», — отмечает военный эксперт Рихтер. Это делает Iris-T-SLM очень мобильным, что, по версии специалистов, является большим преимуществом для Украины.

Дело в том, что радары, которые украинская армия использует для обнаружения атакующих целей, могут быть обнаружены и самими войсками противника. «Поэтому украинцы делают только один оборонительный залп с позиции. После этого они отключают радар, переносят своё оборудование в другое место и ждут, пока русские совершат следующий вылет», — объяснил эксперт Густав Грессель в интервью N-TV. Такая тактика требует высокомобильного оборудования, поэтому Iris-T-SLM, по его мнению, — «очень хорошее оружие для Украины».

Правительство Германии пока не делало никаких публичных заявлений относительно сроков поставки, отмечает немецкий телеканал. У бундесвера на вооружении этой зенитной системы нет, поэтому с вопросами следует обращаться к производителю, компании Diehl Defence. При этом недавно изготовленные системы предназначались для Египта и были поставлены туда в апреле в соответствии с контрактом.

«В этих контрактах, однако, есть пункт о национальных потребностях, — подчёркивает Грессель. — Поэтому немецкое правительство должно было бы вмешаться и сказать: «Мы заявляем о потребности в этом оборудовании, мы реквизируем его и даём Украине». Правительство Германии, однако, не сообщило, воспользуется ли оно таким вариантом. Впрочем, по словам эксперта, текущие заказы компании могут быть отменены или отложены, чтобы перенаправить оборудование, которое находится в производстве или уже произведено, для использования на Украине.

Далее украинских военнослужащих придётся обучать работе с этой системой ПВО, потому что эта техника не относится к числу интуитивно понятных. Но поскольку в стране используются собственные системы ПВО аналогичной конструкции, военным специалистам в этой сфере не придётся начинать с нуля. «Я думаю, что профессиональный персонал, уже прошедший обучение на других системах ПВО, сможет управлять Iris-T-SLM уже через несколько недель», — заявил в интервью N-TV военный эксперт Рихтер.