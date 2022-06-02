BFM TV: инфляция вынуждает французов охотиться за скидками в магазинах

Рост цен на продукты питания вынудил французов считать деньги и следить за ценами, чтобы чаще покупать товары по скидкам, передаёт BFM TV. По данным статистики, годовая инфляция во Франции преодолела отметку в 5%, а цены на продовольствие подскочили на 4,2%.

ДМИТРИЙ, покупатель: Уксус, курица, хлеб, сыр и тунец, упаковка яиц — на всё ушло 20 евро.

ЖУРНАЛИСТКА: Вам кажется, что это дорого?

ДМИТРИЙ: Да, очень дорого.

На выходе из супермаркета Дмитрий подводит итоги.

ДМИТРИЙ: Честно говоря, сейчас средняя корзина стоит по крайней мере на 10 евро дороже, чем ещё несколько месяцев назад. Легко подсчитать, потому что я покупаю примерно одно и то же.

Как и он, Синтия жалуется на рост цен. Тем не менее эта мама двух детей делает всё, что возможно, чтобы сэкономить в магазине.

СИНТИЯ, мама двух детей: Я сравниваю цены в разных торговых сетях, а ещё я смотрю, когда будут действовать промо-акции, особенно на стиральный порошок. Я считаю деньги, у меня нет выбора. Я обращаю внимание на цены.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции годовая инфляция в мае преодолела порог в 5%. В целом для французов всё поднялось в цене: прежде всего, тарифы на электроэнергию подскочили на 28%, а цены на продовольствие — на 4,2%.

В связи с этим многие принимают радикальные меры. Уже четыре года Сара методично охотится за всеми промо-акциями. Таких, как она, называет «профессиональными скидочниками».

САРА, акушерка, основательница группы в Facebook* «Как сэкономить»: В основном я покупаю то, на что сейчас скидка, и создаю запасы — запасы средств гигиены, продуктов, так что мне не нужно платить полную стоимость за рис, макароны, стиральный порошок.

Через несколько дней впервые за 20 лет поднимется цена на самый продаваемый товар во Франции — воду Cristaline. Теперь упаковка будет стоить 1,10 евро вместо в среднем 1 евро.

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