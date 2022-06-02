BFM TV: инфляция вынуждает французов охотиться за скидками в магазинах
ДМИТРИЙ, покупатель: Уксус, курица, хлеб, сыр и тунец, упаковка яиц — на всё ушло 20 евро.
ДМИТРИЙ, покупатель: Уксус, курица, хлеб, сыр и тунец, упаковка яиц — на всё ушло 20 евро.
Министерство транспорта США заявило об отмене введённых при предыдущем президенте Дональде Трампе ограничений на авиасообщение с Кубой.
Посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков заявил, что серьёзных обсуждений ракетной проблематики на уровне международного сообщества не ведётся, в связи с чем Россия предлагает запустить диалог по вопросу контроля над ракетами.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не видит противоречий между проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины и заявлениями о нежелании конфликта.
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что после 24 февраля возможности достижения компромиссов с США на площадках свелись к минимуму.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Италии в матче Финалиссимы.
Администрация президента Джо Байдена намерена продать Киеву четыре произведённые компанией General Atomics беспилотника MQ-1C Gray Eagle, оснащённые ракетами Hellfire.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу в полуфинале квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре над Шотландией.
Правительство России обсудит договор о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере пенсионного обеспечения на заседании в четверг, 2 июня.
Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, почему не смог удачно выступить в сезоне-2021/22.
Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче континентальных чемпионов.
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что США готовятся к будущим конфликтам, заключая альянсы с целью создания системы глобального доминирования.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналистка RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Рукавицына в травле.
Поставки Соединёнными Штатами Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают мировую стабильность, заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.
Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказал своё мнение о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Президент США Джо Байден на встрече с генсеком НАТО 2 июня обсудит подготовку к саммиту альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сборная Аргентины разгромила команду Италии в матче континентальных чемпионов.
Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада обсуждают вариант закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от её импорта.
Российский теннисист Андрей Рублёв оценил шансы хорвата Марина Чилича в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что восстановить разрушенную Западом систему европейской безопасности на прежних условиях не получится.
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Московский «Спартак» является лидером среди команд Российской премьер-лиги по выплатам агентам в 2021 году.
Президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.
Хорватский теннисист Марин Чилич поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022 над россиянином Андреем Рублёвым.
Ситуация с обеспечением безопасности сотрудников российского посольства в Британии ухудшилась, послу в Лондоне Андрею Келину отключили в резиденции тревожную кнопку. Об этом заявили в МИД России.
Пресс-служба «Ливерпуля» заявила, что клуб начал работу по психологической поддержке своих болельщиков, которые пострадали во время финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».
Присяжные суда штата Вирджиния постановили, что актриса Эмбер Хёрд оклеветала экс-супруга Джонни Деппа, назвав себя жертвой домашнего насилия.
Атаки на российские диппредставительства осуществляются только в тех странах, которые ведут санкционную войну против России, заявили в российском МИД.
Известная журналистка Ксения Собчак заявила, что владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий серьёзно болен.
Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 11%. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
С начала спецоперации на Украине МИД России получил более 5 тыс. обращений от находившихся на территории иностранного государства россиян в связи с угрозами.
Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак».
Украинские военные планируют разместить американские ракетные системы большой дальности в городе Шостка Сумской области для обстрелов российской территории. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Краснодар» в 2021 году зафиксировал самое большое вложение на развитие молодёжного футбола среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Десятилетний ребёнок получил осколочное ранение при обстреле посёлка Гурты со стороны украинской армии, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и бывший защитник красно-белых Николай Рассказов стали свободными агентами.
В МИД России состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений россиян в связи с ограничениями их права на выезд из страны.
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года.
Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал, что Россия не выплатила $1,9 млн по суверенным еврооблигациям.
Украинские подразделения оборудовали огневые позиции в здании лицея в Славянске, во дворе размещена артиллерия и РСЗО, заявили в Минобороны России.
Капитан калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова отказалась от комментариев по поводу дисквалификации своего отца — тренера Алексея Воронкова.
В американской администрации будут считать любое применение Киевом РСЗО HIMARS на территории Украины оборонительным, заявил замглавы Пентагона Колин Кол.
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов заявил, что его не интересует поединок с россиянином Аскаром Аскаровым.
Первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от полуфинального матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в Открытом чемпионате Франции — 2022.
США не заинтересованы в конфликте с Россией, однако не признают права вето Москвы на поставки оружия на Украину, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов привезти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) футболиста, который выступал на чемпионате мира.
Сборные Шотландии и Украины назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Сборная Польши одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.