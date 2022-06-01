France info: во многих школах Техаса учителя могут приносить оружие для защиты учеников

Во многих техасских школах — например, в отдалённом посёлке Утопия, — учителям разрешено приносить оружие в класс, чтобы в случае угрозы защитить детей до приезда полиции, рассказывает France info. После череды трагедий со стрельбой в образовательных заведениях школьники, их родители и преподавательский состав одобрительно относятся к такому «сдерживающему фактору».

ПАТРИСИЯ ЛУАЗОН, ведущая France info: И в отличие от Джо Байдена защитники права носить оружие уверяют, что решение проблемы — вооружить учителей. Так уже сделали во многих техасским школах, например, в местечке со странным названием Утопия. Это деревня, расположенная между холмами и полями. Бёнуа Мюссе продолжит.

Среди холмов в конце этой техасской дороги находится Утопия — маленькое село в меньше чем 50 километрах от Ювалде. Снаружи школа почти не привлекает внимания, за исключением объявления на входе. Здесь написано: «Внимание! Эта школа находится под вооружённой охраной». Директор сам выступил с инициативой.

МАЙКЛ ДЕРРИ, директор школы в Утопии: Вы по-другому себя ощущаете, когда заходите в школу и знаете, что здесь есть вооружённые сотрудники. Здесь мы делаем всё, чтобы защитить наших детей, так что я думаю, что это действительно хороший сдерживающий фактор.

Такие меры успокоили всех, кто посещает это учебное заведение, — от первых классов до старшеклассников.

ШУГАР БЕННЕТ, мать ученика: Сперва я была скорее против, но после всех случившихся расстрелов я стала спокойно к этому относиться. Это очень хорошо.

ДЖЕЙСОН БЕННЕТ, ученик: Власти всегда готовы помочь, но я думаю, что наличие кого-то с оружием в нашей школе может пригодиться в чрезвычайной ситуации, как в Увальде.

Таким образом, с 2018 года учителя в школе в Утопии могут приходить в школу с оружием при условии отсутствия судимости, наличия разрешения и после подачи заявки. Эта очень простая процедура даёт возможности себя защитить.

БРАЙСОН ДАЛРИМПЛ, учитель: У нас отдалённое поселение, окружная полиция находится в 40—50 минутах, так что если к школе приближается кто-то опасный, ждать придётся долго. А если нам придётся ждать 40 минут, ситуация усугубится.

До трагедии в Увальде 15 американских штатов приняли закон, который разрешает учителям носить оружие.