MSNBC: почти пол-Америки не верит в ужесточение оружейных законов после расстрела школьников в Техасе

По данным опроса, 49 процентов американцев не уверены, что конгресс ужесточит законы об обороте огнестрельного оружия в связи с недавними массовыми убийствами, сообщает MSNBC. По словам конгрессменов-демократов Вероники Эскобар и Колина Оллреда, республиканцы слишком зависят от денег оружейного лобби и от «экстремистов» в своём электорате, поэтому только решительный протест избирателей заставит Вашингтон позаботиться о безопасности детей.

ВЕРОНИКА ЭСКОБАР, конгрессмен США: Джонатан, у нас всё для этого есть. Как у любой другой страны мира, принявшей меры против вооружённого насилия. Новая Зеландия приняла меры, подавляющим большинством голосов запретив штурмовое оружие, после того как у них произошло чудовищное нападение (на мечети в Крайстчерче. — ИноТВ). Вопрос не в том, можем ли мы это сделать, а в том, есть ли у нас для этого воля.



И я скажу вам, что мне стало настолько очевидно, особенно после ряда разговоров, а также заявлений, прозвучавших во время конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA), что Республиканская партия сейчас в тисках экстремизма, и это такой закоренелый экстремизм, что они не знают, как найти путь назад. Они боятся своих избирателей, боятся проиграть на праймериз, боятся потерять кровавые деньги NRA. Так что я считаю, что на деле всё зависит от избирателей. От того, чтобы они сказали: «Хватит!»



Конгрессмен Оллред, согласно новому опросу Reuters/Ipsos, 49 процентов заявили, что не уверены, ужесточат ли законодатели оружейные законы в этом году, и только 35 процентов выразили уверенность. После двух массовых убийств с применением огнестрельного оружия за 10 дней! Как вы считаете, на этот раз что-то будет по-другому? Люди в ответ на бездействие конгресса выйдут на улицы? Изберут людей, которые действительно примут меры?



КОЛИН ОЛЛРЕД, конгрессмен США: Доброе утро, Джонатан и Вероника, рад быть с вами. Наш штат пострадал от слишком многих инцидентов со стрельбой по людям, как и наша страна, конечно же… Знаете, скептицизм вполне обоснован. Массовый расстрел за массовым расстрелом, детей, младенцев убивали там, где они должны быть в самой большой безопасности, убивали верующих в местах богослужений, убивали посетителей концертов… Этот список можно продолжать. Расово мотивированные убийства. И так далее, и тому подобное. И мы так и не увидели реакции.



Но я действительно считаю, что на этот раз может быть по-другому. Потому что, по-моему, мы должны добиться, чтобы было по-другому. Мы не можем поддаваться чувству, что ничего нельзя сделать. Это лишь способствует сохранению статус-кво, при котором наши дети живут в условиях этой угрозы. Мы не можем этому поддаваться. Нам нужны не душевные терзания, а организованность.



Нам надо осознать нашу собственную силу. Осознать, что… вот вы озвучили эту статистику, а ведь 88 процентов американцев поддерживают проверку биографических данных покупателей оружия, подавляющее большинство американцев хочет сделать что-то, чтобы покончить с этой бойней, и наша политическая система должна на это откликнуться — а если нет, то у нас есть механизм, чтобы заставить её откликнуться. Я говорю о наших выборах. И выборы скоро.



Конгрессвумен Эскобар, с тех пор как в 2015 году губернатор (штата Техас. — ИноТВ) Эбботт вступил в должность, в Техасе произошло четыре массовых убийства с применением огнестрельного оружия, унёсших жизни 10 и более людей. Этот случай (нападение на школу в городке Ювалде. — ИноТВ) — лишь на третьем месте по числу погибших за время его губернаторства. Почему он не видит, что проблема не в психических заболеваниях? Такая у него отговорка — психические заболевания. Проблема же в огнестрельном оружии!



ВЕРОНИКА ЭСКОБАР: Джонатан, он зависит от риторики NRA. Итак, NRA придумывает эти доводы, чтобы отвлечь внимание от оружия. Оружие — то, о чём они меньше всего хотели бы говорить. И, на самом деле, иногда они меньше всего хотели бы говорить о ненависти, которая стоит за некоторыми из этих нападений.



Так было в Эль-Пасо, сразу после самой смертоносной направленной атаки на латиноамериканцев в современной истории США. Ему (Эбботту. — ИноТВ) предоставили информацию о том, что это было преступление на почве ненависти, его спросили об этом на пресс-конференции, и он прибег к своим доводам о том, что всё дело в психическом расстройстве.



Даже если у убийцы, у нападавшего, были серьёзные проблемы с психическим здоровьем, мы живём в штате, губернатор которого, Грег Эбботт, сделал всё возможное, чтобы не только заблокировать доступ к расширенному здравоохранению, в частности к психиатрической помощи, но и урезать бюджеты. Так что нам надо добиться, чтобы ответственность понесли те, кто должен её понести: проблема в провальном руководстве губернатора Грега Эбботта. Кроме того, как сказал Колин, у нас есть сила — наш голос на предстоящих ноябрьских выборах.



Дата публикации 29 мая 2022 года.