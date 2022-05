NYT: «чтобы предотвратить новые трагедии» — Канада намерена ограничить продажу и владение огнестрельным оружием

Канадские власти собираются запретить продажу короткоствольного оружия и владение штурмовым оружием, пишет The New York Times. В частности, владельцев так называемого штурмового оружия армейского образца попросят сдать его в рамках программы выкупа этих вооружений.

Согласно этим планам, большинство владельцев того, что канадские власти называют «штурмовым оружием армейского образца», должны будут сдать его в рамках правительственной программы выкупа оружия. Эта законодательная инициатива ужесточит и без того строгий контроль над огнестрельным оружием в стране.



Ожидается, что данный законопроект, под действие которого попадут десятки тысяч единиц огнестрельного оружия, будет в конечном итоге принят.



Правительство Канады также объявило о новых правилах, запрещающих продажу, покупку, ввоз или передачу огнестрельного оружия.



«Мы ограничиваем количество короткоствольного оружия в нашей стране», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо.



Запрет на продажу огнестрельного оружия и предлагаемый закон о штурмовом оружии стали последними в серии шагов, которые с 2020 года были предприняты канадским премьером с целью ограничить распространение подобных вооружений в стране. Как напоминает издание, два года назад в Новой Шотландии от рук стрелка погибли 22 человека. Этот инцидент стал самым смертоносным массовым расстрелом в истории Канады.



«Как правительство, как общество, мы обязаны действовать, чтобы предотвратить новые трагедии, — заявил Трюдо журналистам. — Нам нужно только посмотреть в южном от нашей границы направлении, чтобы понять, что, если мы не примем твёрдых и оперативных мер, то ситуация будет становиться всё хуже и хуже и противостоять ей будет всё труднее».



Предложение о выкупе оружия появилось после того, как очередной случай массовой стрельбы в Соединённых Штатах вновь оживил ожесточённые споры о насилии с применением огнестрельного оружия.



Как напоминает The New York Times, на прошлой неделе в городе Увальде, штат Техас, вооружённый стрелок убил из армейской винтовки 19 детей и двух учителей. А за несколько дней до этого вооружённый подросток, очарованный идеологией превосходства белой расы, открыл огонь в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, убив 10 человек и ранив ещё троих. Тогда почти все жертвы злоумышленника были темнокожими, отмечает The New York Times.