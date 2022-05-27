Guardian: Запад обеспокоен — Китай предлагает тихоокеанским государствам соглашение, которое усилит его влияние в регионе

Китай добивается заключения соглашения по широкому кругу вопросов со странами Тихоокеанского региона, в результате которого его влияние в регионе серьёзно укрепится, сообщает The Guardian. По словам газеты, сделка предусматривает гораздо более тесные отношения Пекина с Тихоокеанским регионом в таких сферах, как экономика, инвестиции безопасность, здравоохранение, туризм и культурный обмен. При этом в обмен на предоставленную помощь Китай просит более широкого доступа к природным ресурсам, отмечает издание.

Китай добивается заключения обширного соглашения по экономической безопасности со странами Тихоокеанского региона , которое значительно расширит его влияние, сообщает The Guardian. Это соглашение предусматривает гораздо более тесные отношения Пекина с Тихоокеанским регионом, особенно в вопросах безопасности. При этом Китай предлагает участвовать в обучении полицейских других стран, вопросах кибербезопасности, составлении морских карт и получит более широкий доступ к природным ресурсам.

Проект соглашения, написанный в том же стиле, что и вызвавшее споры двустороннее соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, охватывают огромный круг вопросов, включая торговлю, финансирование и инвестиции, туризм, поддержку общественного здравоохранения и борьбу с Covid-19, признание китайского языка, организацию культурных обменов, обучения и стипендий, а также предотвращение стихийных бедствий и оказание чрезвычайной помощи.

Как передаёт издание, соглашение будет обсуждаться лидерами стран Тихоокеанского региона и министром иностранных дел Китая Ван И, который отправился в «марафон» по региону, посетив восемь стран за 10 дней. Китай надеется, что соглашение будет подписано 10 странами во время встречи министров иностранных дел и на Фиджи на следующей неделе.

Новый министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступила с заявлением в ответ на новости о проекте соглашения: «Китай ясно заявил о своих намерениях [но] то же самое относится и к намерениям нового австралийского правительства». В четверг она также отправилась на Фиджи, что стало первым признаком её решимости углублять отношения со странами Тихоокеанского региона.

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама сообщил, что встретится с Вонг в пятницу, а с Ван И — в понедельник. Предложенное Китаем соглашение подтверждает приверженность Китая планам по удвоению объёма двусторонней торговли к 2025 году по сравнению с 2018 годом. Кроме того, Пекин обещает выделить дополнительные $2 млн островным государства в Тихом океане для оказания помощи в борьбе с Covid, а также направить 200 китайских медиков в тихоокеанские страны в течение следующих пяти лет. Китай также предлагает региону 2500 государственных стипендий и отправит на острова 5-10 художественных коллективов после ослабления противоковидных мер. Ключевым направлением предлагаемой сделки является участие Китая в обеспечении безопасности в Тихоокеанском регионе.

Как отмечает издание, подписание соглашения приведёт к резкому расширению участия Китая в деятельности сил правопорядка в регионе: в проекте предлагается «расширить сотрудничество правоохранительных органов, совместно бороться с транснациональной преступностью и создать механизм диалога по вопросам правоохранительного потенциала и сотрудничества полиции».

Соглашение также направлено на укрепление сотрудничества в области «кибербезопасности» и содействие «разработке правил глобального управления данными». Кроме того, сделка предполагает развитие торговли между странами, в том числе изучение возможности создания «зоны свободной торговли» с тихоокеанскими странами.

Предложение Китая о совместном составлении «плана морского пространства» и участии в важнейшем деле составления морских карт, а также просьба позволить Китаю получить более широкий доступ к природным ресурсам, вызывает обеспокоенность, отмечает газета. Дело в том, что Китай потребляет больше ресурсов по весу, чем 10 стран региона вместе взятые.

При этом Китай уже доминирует в отраслях по добыче ресурсов в Тихоокеанском регионе. Большое расследование Guardian в прошлом году, показало, что Китай получил более половины от общего объёма морепродуктов, древесины и полезных ископаемых, экспортированных из региона в 2019 году, на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Тем временем, некоторые лидеры стран региона резко отреагировали на китайское предложение, пишет издание. В частности, участвовать в нём отказался глава Микронезии, который опасается развязывания новой холодной войны между Китаем и Западом и усиления китайского влияния в правительстве своей страны.

Высокопоставленный дипломат в Тихоокеанском регионе признался газете The Guardian, что у некоторых лидеров есть «большие опасения» в отношении соглашения, однако «в этом регионе остался вакуум после традиционных партнёров – им приходится усердно работать, чтобы вернуть сердца тихоокеанцев». По мнению дипломата, подписание сделки не гарантировано. «Мы будем работать через нашу региональную архитектуру, чтобы обеспечить безопасность и стабильность нашего региона в соответствии с международным правом», — добавил он.