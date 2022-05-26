Der Spiegel: Южно-Тихоокеанский регион превращается в арену противостояния США и Китая

Планы Китая по увеличению своего влияния в государствах Южно-Тихоокеанского региона беспокоят США и их союзников, пишет DerSpiegel. Отмечается, что Пекин намерен заключить с рядом стран региона договор, который позволит ему расширить своё экономическое и политическое присутствие.
В ходе своей недавней поездки по Азии Джо Байден дал понять, что США бросают вызов Китаю, пишет Der Spiegel. Теперь же стало известно о том, что КНР намеревается расширить зону своего влияния в Южно-Тихоокеанском регионе и планирует масштабное расширение сотрудничества в области экономики и безопасности с местными государствами.
Как пишет издание, Пекин планирует заключить договор с десятью небольшими островными государствами Южно-Тихоокеанского региона. В рамках договора Китай будет осуществлять крупные инвестиции в экономики своих партнёров, а в обмен на это получит доступ к природным ресурсам этих стран; кроме того, в перспективе они смогут заключить с КНР договоры о создании зоны свободной торговли. Согласно информации Der Spiegel, Китай официально представит свою стратегию на следующей неделе.
План Пекина вызвал определённое беспокойство в регионе, пишет издание. По мнению президента Микронезии Дэвида Пануэло, предложение Китая на первый взгляд кажется привлекательным, однако оно позволит Пекину «получить контроль над нашим регионом». Пануэло также заявил, что посредством заключения договора КНР установит контроль над экономиками и получит влияние на правительства стран региона. Как отмечает издание, Микронезия является давним союзником США.
Южно-Тихоокеанский регион всё активнее превращается в арену противостояния между США и Китаем, пишет Der Spiegel. Пекин уже на протяжении долгого времени пытается расширить своё экономическое, политическое и военное присутствие в регионе. США и Австралия опасаются, что Китай может создать там свою военно-морскую базу.
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