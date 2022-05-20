Le Figaro: из-за Украины Европа повременит с бюджетными правилами

В Европейском союзе до пандемии действовали правила, в соответствии с которыми ограничивался допустимый дефицит бюджета и долг государств-членов. Благодаря восстановлению экономики эти правила хотели вернуть с 2023 года. Однако, как пишет Le Figaro, из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций, которые сказались на мировой экономике, Брюссель намерен отложить возвращение к своим строгим требованиям ещё на год.
Европейская комиссия в понедельник, как ожидается, объявит о том, что продлевает приостановку действия бюджетных правил для стран ЕС, пишет Le Figaro.
Пакт о стабильности ограничивает максимальный дефицит бюджета в странах ЕС показателем в 3%, а долг — 60% ВВП. Действие этого соглашения приостановили в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Это позволило странам включить дополнительные траты для поддержки своих граждан и предпринимателей, чтобы не допустить экономического обвала.
1 января 2023 года это соглашение должно было снова заработать, поскольку экономический рост вернулся. Но планы нарушила российская спецоперация, которая сказывается на экономических перспективах всего мира. Ожидается, что возвращение к строгим бюджетным правилам будет перенесено на год.
О своём решении Еврокомиссия сообщит в понедельник утром перед собранием министров финансов ЕС, которое намечено на послеобеденное время. Источники издания сообщили, что среди стран ЕС царит единодушие, что соглашение должно быть приостановлено ещё на год. Но при этом в отношении европейских стран последует призыв лучше контролировать свою бюджетную политику и стремиться к балансу бюджета. В частности, за это борются Германия и страны Северной Европы.
Из-за российской спецоперации и санкций Брюссель снизил свои прогнозы на рост ВВП ЕС и зоны евро. Сейчас они рассчитывают на 2,7% вместо прежних 4%. При этом не исключается и возможность нового пересмотра оценок в сторону ещё большего уменьшения. Европейская экономика страдает от роста цен на ресурсы, и сюда входит не только энергетика, но и продовольствие. Из-за Украины риски выросли как для жителей европейских стран, так и для предпринимателей.
В понедельник Еврокомиссия также должна опубликовать свои рекомендации для стран-членов на 2023 год. В начале марта она настаивала на том, чтобы страны старались обеспечить свой долг с помощью корректировок бюджета. Самым закредитованным государствам предлагается во главу своей стратегии поставить постепенное сокращение долгов, а наименее закредитованным — инвестиции, пишет Le Figaro.
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