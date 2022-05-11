Le Monde: американская эйфория от поддержки Украины скрывает отсутствие внятной стратегии

Поддержка Соединёнными Штатами Украины в конфликте с Россией набирает обороты с каждым днём, констатирует Le Monde. Как отмечает издание, в кругах экспертов по внешней политике чувствуется эйфория и стремление во что бы то ни стало добиться поражения России. Однако за этим энтузиазмом не видно долгосрочной стратегии и обдуманной цели, предупреждают специалисты.

Поддержка Украины Соединёнными Штатами сегодня не оставляет сомнений, что наглядно продемонстрировала неожиданная поездка первой леди США Джил Байден в Ужгород для встречи с женой Владимира Зеленского Еленой, пишет Le Monde. Однако ведение войны с помощью спонсорства, без потери солдат, также не лишено риска, предупреждает издание.

Широкая общественность не в курсе масштабов обмена разведданными с Украиной, с помощью которого Пентагон помогал украинским силам защищаться от российского огня и целиться по российским позициям. Можно ли в связи с этим говорить о прямом участии США в ударах по российским целям, задаётся вопросом газета. Хотя Вашингтон опровергает любые предположения о совместном с Украиной участии в военных действиях, по мере перехода от теории к практике эта грань стирается.

Череда недавних разоблачений в американских СМИ об использовании украинцами американских разведданных для нанесения ударов по российским военным и технике, вызвала в США неоднозначную реакцию и опасения по поводу возможной реакции России. Джо Байдену даже пришлось призвать руководителей соответствующих служб и военных к порядку.

Не важно, были ли эти утечки скоординированными или случайными, они выдают тайную эйфорию, охватившую часть круга американских экспертов по внешней политике, придерживающихся единодушных взглядов, независимо от партийной принадлежности. Хотя украинский конфликт для США имеет однозначную нравственную трактовку, в которой есть агрессор и потерпевший, передача Украине разведывательной информации и постоянное наращивание поставок вооружений Киеву заставляют задаться вопросом об американской стратегии, пишет газета.

Лозунг «Помощь Украине в самообороне» подразумевает множество потенциальных сценариев, которые казались невозможными ещё два месяца назад. Армия США организовала в Германии учебные занятия почти для 200 украинских военнослужащих, чтобы научить их использованию гаубиц М-777. Около ста из них уже были отправлены на Украину для участия в битве за Донбасс.

Такое развитие событий находит своё отражение и в плане риторики, и Джо Байден демонстрирует в этом вопросе порой необычайный пыл. Во время своего визита в Варшаву 26 марта он высказал мнение, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Хотя в тот же вечер его советники опровергли идею тайного стремления США к смене режима в России, с тех пор официальные лица США сохраняют некоторую двусмысленность своих заявлений, пишет издание. Так, по завершении своей поездки в Киев министр обороны Ллойд Остин объяснил, что теперь цель состоит в том, чтобы «увидеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не смогла делать то, что она сделала, введя войска на Украину». В отличие от европейцев, Соединённые Штаты даже не упоминают о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, подчёркивает издание.

Однако возникает вопрос, какова цель американской поддержки Украины, как далеко она может зайти и как долго это может продолжаться. Официальные лица США всецело поддерживают суверенитет Украины, которая должна будет самостоятельно определить условия политического соглашения и возможные территориальные уступки. Но чем больше символических успехов появляется у украинских военных, тем больше соблазн продолжать войну, несмотря на человеческие и материальные потери, отмечает газета.

«Разговоры о победе и ослаблении России вызывают серьёзную тревогу, — считает научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан. — Речь сейчас ведётся исключительно об украинских потребностях: больше ракет Stinger и Javelin, боеприпасов и беспилотников… Но я не слышу о военных целях. Куда мы движемся? НАТО должно обсудить это внутри организации и с украинцами. В идеальном и прекрасном мире Украина должна была бы вернуть себе весь Крым и Донбасс. Но выполнимо ли это и разумно ли в стратегическом плане? Или это опасно, потому что повышает риск эскалации?». На данный момент подобные сомнения почти не слышны в американских дискуссиях, констатирует издание.