Focus: более тысячи человек поддержали Россию автопарадом в Кёльне

В Кёльне в воскресенье прошёл автопарад в поддержку России, сообщает немецкий журнал Focus. Сначала в нём приняли участие около 150 мотоциклистов, в том числе из байкерского клуба «Ночные волки». После этого по улицам города проехали несколько сотен машин с российскими и советскими флагами. По мнению журналистов, в акции приняли участие свыше тысячи человек.

На фоне российской военной спецоперации на Украине около тысячи человек собрались в Кёльне, чтобы выразить свою поддержку России, сообщает немецкий журнал Focus. Сначала около 150 мотоциклистов проехали мотопарадом по окраинам Кёльна. На некоторых мотоциклах были установлены советские флаги. По информации издания, среди участников этой акции также присутствовали члены известного байкерского клуба «Ночные волки».

Позже несколько сотен машин собрались на Фюлингер-Зее и постепенно разъехались в середине дня. На капотах у многих были флаги России и Советского Союза, спутники некоторых водителей размахивали флагами из окон.

Как сообщается в статье, из-за того что в одной точке запланированного маршрута собрались около 50 человек с флагами Украины, маршрут был изменён. Полиция хотела избежать столкновения между участниками разных групп.

Поначалу полиция отказывалась оценивать число участников кортежа. По словам репортёра агентства DPA, находившегося на месте событий, толпа была большой, и число зарегистрированных участников, составлявшее 1 тыс. человек на нескольких сотнях автомобилей, вероятно, было достигнуто или превышено. Для участия в мотопараде было зарегистрировано 150 участников — по оценкам полиции, примерно столько их и присутствовало в кортеже на самом деле.

Как отмечает издание, на вечер воскресенья в другом районе Кёльна была запланирована проукраинская демонстрация, на которой ожидалось порядка 10 тыс. участников.