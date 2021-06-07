Le Monde: «один из нас» — Болсонару оседлал байк, чтобы привлечь избирателей

Президента Жаира Болсонару всё чаще можно увидеть на мотоцикле во главе массовой демонстрации байкеров: страстный поклонник этого популярного в Бразилии вида транспорта, глава государства решил заручиться поддержкой мотоклубов. Их лидеры признают в нём своего и хвалят за конкретные меры в пользу мотосообщества, а также за защиту его традиционных ценностей: свободы, братства, семьи и веры в Бога, рассказывает Le Monde.

«Его видели пешком, на лошади, в вертолёте, на гидроцикле и на корабле — а теперь Жаир Болсонару на мотоцикле», — пишет Le Monde. Президент Бразилии всё чаще появляется в Рио-де-Жанейро, Бразилиа или Сан-Паулу на своём байке в кожаной куртке и возглавляет впечатляющие митинги, на которые собираются тысячи мотоциклистов.

«В Рио 23 мая нас было около 60 тысяч!» — довольно заявил в интервью французской газете старый друг главы государства Валдир Феррас. Этот увлечённый байкер организовал упомянутые выше «мотокады» — демонстрации на мотоциклах, хотя упомянутые им цифры в 6—7 раз превышают оценку мэрии. Колонна мотоциклистов в цветах национального флага, извивающаяся на протяжении 33 км вдоль пляжей, действительно была впечатляющей. Как утверждает бывший помощник президента, ничего из этого не является «наигранным»: Болсонару на самом деле любитель байков, и приобрёл один ещё в военной академии. «Он продолжил, когда пришёл в политику. Когда был депутатом, вёл предвыборную кампанию, раздавая листовки на мотоцикле. Это позволяло избежать пробок», — с ностальгией вспоминает Феррас.

В том, что касается мотоциклов, никто не ставит под сомнение искренность Болсонару. По информации издания, бразильский лидер предпочитает модели среднего сегмента, практичные и внедорожные: раньше его видели на BMW G 650 GS и самой продаваемой в Бразилии Honda CG. Последнюю покупку он совершил под прицелом телекамер в конце 2019 года — голубой кроссовер Honda NC 750X стоил ему 38 тыс. реалов (€6 тыс.), но, по словам президента, он получил скидку в 10%.

Кроме массовых мероприятий, Болсонару является последователем «мототерапии». «Он любит уезжать на байке в одиночестве, чтобы расслабиться», — замечает Валдир Феррас. Такое поведение вызывает недовольство служб безопасности, которые пытаются всеми способами ему помешать. Часто отчаявшемуся главе государстве приходится наворачивать круги в своей столичной резиденции по короткой дорожке в 2 км на кошмарной для любого байкера скорости: 20 км/ч.

Оно и к лучшему, отмечается в статье: Болсонару множество раз появлялся на публике в незастёгнутом шлеме или вообще без него. По правилам его должны были по крайней мере оштрафовать или отобрать права, однако президент хорошо понял, что может извлечь выгоду из своего увлечения. «Байк является особенно популярным видом транспорта в Бразилии, — рассказал журналист и специалист в этой области Артур Калдейра. — Он позволяет компенсировать неразвитую систему общественного транспорта в городе или деревне, а также является ярким показателем социального роста и гордости». В 2019 году разрешение на вождение мотоцикла имелось у 33 млн бразильцев, то есть каждого пятого взрослого, и эта цифра продолжает расти.

При этом цель Болсонару — группы байкеров, которых по всей стране насчитывается более 4 тыс. «Болсонару — один из нас!» — восторгается Бето Сампа, лидер одного из главных бразильских мотоклубов AME-BR, насчитывающего 27 тыс. членов. Ярый сторонник действующего президента, он перечисляет меры, которые тот принял в поддержку байкерского движения: снизил на 86% стоимость обязательной страховки, обещал избавить от дорожной пошлины на новых трассах. «Он на практике действует в нашу пользу. Он проявляет солидарность», — считает Сампа и подчёркивает, что прежде всего «президент защищает наши ценности: свободу, братство, семью и веру в Бога».

Французская газета отмечает, что среди байкеров чаще всего преобладают крайне правые настроения. Как напоминает Артур Калдейра, первые мотоклубы появились бывшими военными в 1930-х годах, и так всегда господствовала иерархия, правила, религиозный консерватизм и некоторая ностальгия по диктатуре. «Совершенно естественно, что Болсонару обратился к ним. Это база последователей», — поясняет журналист. «Садясь на мотоцикл, Болсонару вписывается в классическую традицию авторитарных лидеров, которые хотят транслировать образ силы и мужественности», — добавляет специалист по международным отношениям Оливер Штункель, приводя в качестве примера президента России Владимира Путина.

Жаир Болсонару уже начал избирательную кампанию 2022 года и, несомненно, ещё не раз проведёт свои популярные мотодемонстрации, пишет в заключение Le Monde. Пока же бразильцы гадают, на каком ещё транспорте появится президент. «Дуче [Муссолини] также сделал фотографию, якобы управляя самолётом. Может быть, это станет следующим вызовом нашего «вождя»?» — иронизирует главный редактор новостного сайта UOL Рейналдо Азеведо.