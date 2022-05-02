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Business Standard: нас больше не уважают — Трамп назвал деятельность Байдена на посту главы государства абсолютным провалом

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Байден «позорит» Соединённые Штаты, и мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, больше не уважают США, — об этом, как сообщает Business Standard, заявил Дональд Трамп, выступая на митинге в Небраске. Бывший глава Белого дома также назвал деятельность Байдена на посту главы государства «несравненным и абсолютным провалом».
Business Standard: нас больше не уважают — Трамп назвал деятельность Байдена на посту главы государства абсолютным провалом
AP
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентность администрации Байдена может привести к обострению украинского кризиса, сообщает Business Standard.
 
«У нас руководят некомпетентные люди», — сказал Трамп своим сторонникам на воскресном митинге в штате Небраска.

Он также предупредил о возможности мировой войны, отметив, что ситуация на Украине «очень опасна».

Кроме того, Трамп в очередной раз обрушился с критикой на американского лидера Джо Байдена, назвав его деятельность на посту главы государства «несравненным и абсолютным провалом».

Он вновь заявил, что Байден за 16 месяцев якобы нанёс больше вреда, чем пять худших президентов в истории США, вместе взятые.

По мнению Трампа, Байден «позорит» Соединённые Штаты, и мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, больше не уважают США. Как отметил бывший глава Белого дома, российский лидер постоянно говорит о ядерном оружии, «поскольку не уважает наше лидерство».

Между тем, как напоминает издание, министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно подчёркивал, что Россия никому не угрожает ядерной войной, а страны Запада и Украина упорно играют со словами о подобной войне.

По словам Трампа, другие президенты не отвечают на телефонные звонки Байдена и «не хотят иметь с ним ничего общего, кроме как воспользоваться нами». Бывший президент также предложил нынешнему главе Белого дома «пройти когнитивный тест и опубликовать результаты для всего мира».
 
Трамп указал на рекордную инфляцию в США, заявив, что Байден и его администрация пытаются переложить вину на Путина, обвиняя его в том, что он несёт ответственность за рост цен.

«Давайте обвиним Путина, почему бы и нет», — сказал с насмешкой Трамп.
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источник
Business Standard Индия Азия
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