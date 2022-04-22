BFM TV: во Франции поставщики газа всё чаще расторгают контракты на фоне роста цен

Некоторые поставщики газа во Франции больше не могут выполнять свои обязательства по контрактам с фиксированной ценой, рассказывает BFM TV. В связи с подскочившими ценами на энергоносители они вынуждены расторгать договоры с клиентами, которым эксперты рекомендуют сократить объёмы потребления.

Для отопления дома этот отец семейства подписал двухлетний контракт с фиксированной ценой, однако в январе поставщик оповестил его, что не может выполнять свои обязательства в оставшийся срок.

МЕХДИ АБИДИ, бывший клиент компании CDiscount: CDiscount Energie объявил нам, что не может сохранять цены на газ, прописанные в контракте, и поэтому нас заставили искать другого поставщика.

Такая непредвиденная проблема при взлетевших ценах на газ сильно увеличит расходы семьи.

МЕХДИ АБИДИ: Вместо 59 евро я стал платить 113 евро в месяц.

Его случай не единственный. Всё больше компаний вынуждены аннулировать контракты или не продлевать истекающие.

ЖАН-ПЬЕР ФАВЕННЕК, специалист по нефти и энергетике: Цены на газ увеличились в шесть раз, так что операторы оказались в такой ситуации, когда они получают только одну шестую покупной цены. Так что, конечно, операторы долго не протянут.

Потребителям специалисты советуют обратиться к крупным и более стабильным компаниям, а главное — сократить расход.

МАКСАНС КОРДЬЕ, инженер, автор книги «Энергия»: Необходимо уменьшить обогрев, ограничить использование газа и нефти, наладить термоизоляцию зданий, заменить систему газового и мазутного отопления на теплонасосную установку, например.

В целом за последние месяцы около 20 поставщиков аннулировали контракты.