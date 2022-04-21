DWN: в 2022 году Россия выставит Германии рекордный счёт за газ — платёж увеличится почти вдвое

По оценкам экологической организации «Гринпис», в этом году Германия может заплатить России за нефть рекордные €14,3 млрд, а сумма платежа за газ грозит вырасти почти в два раза — до €17,6 млрд, пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten. Эксперты из организации предполагают, что вводить энергетическое эмбарго в отношении России опасно, поэтому они предлагают Германии создать альтернативный санкционный инструмент — «мирный сбор» на газ, который «ограничит поток денег в Россию».

В экологической организации «Гринпис» ожидают, что в этом году Германия заплатит рекордные суммы за нефть и газ из России. Расходы Германии на российскую нефть грозят вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд в 2022 году, сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

А счёт за импорт газа может даже удвоиться — с €8,8 млрд в прошлом году до €17,6 млрд в 2022-м. Вдобавок, согласно исследованию, около €2 млрд придётся заплатить за российский уголь. В основе данных лежат оценки из различных источников.

Страны ЕС уже согласились отказаться от импорта российского угля. Введение угольного эмбарго на поставки из России подразумевает переходный период — четыре месяца. Федеральное правительство Германии, наоборот, выступает против прекращения Западом поставок российского газа и нефти и предупреждает о серьёзном ущербе для экономики Германии. При этом оно подчёркивает, что делает всё возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от поставок из России. В случае с газом этот процесс может занять гораздо больше времени.

Экономический эксперт Гринписа и автор исследования Маурисио Варгас отмечает, что немедленное прекращение импорта энергоносителей «значительно сократит российские доходы» и «серьёзно повлияет на финансовые возможности президента России Владимира Путина». По его словам, более трети государственного бюджета России финансируется за счёт доходов от экспорта энергоносителей.

Если правительство Германии планирует избежать газового эмбарго, оно должно немедленно создать альтернативные санкционные инструменты, например «мирный сбор», который «ограничит поток денег в Россию», считает Варгас. Он предлагает два варианта реализации подобного сбора: либо в виде процентной скидки от индикативной цены, согласованной в контрактах, например, в размере 50%, либо в виде ограничения цены на импорт газа из России довоенным уровнем, пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten.