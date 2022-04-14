Hürriyet: первый кебаб в космосе — турецкий повар запустил своё блюдо в стратосферу на воздушном шаре

Турецкий повар из провинции Адана попытался отправить в космос кебаб своего приготовления, приурочив это событие к годовщине первого полёта в космос советского космонавта Юрия Гагарина, сообщает The Hürriyet Daily News. С помощью метеорологического шара кебаб смог достичь стратосферы, где шар лопнул после трёхчасового полёта и упал в Средиземное море. После падения повар отыскал «путешественника» и привёз его обратно, в свой ресторан.

Повар из южной турецкой провинции Адана попытался отправить в космос блюдо под названием «бору-кебаб», что в переводе означает «кебаб-труба». Как сообщает The Hürriyet Daily News, эта попытка была предпринята с помощью метеорологического шара, который взорвался в стратосфере после трёхчасового полёта и упал в Средиземное море.

«Я человек, который любит делать первые шаги», — сказал Яшар Айдын новостному агентству Demirören.

Специальное мероприятие было проведено 12 апреля, в Международный день полёта человека в космос, который является годовщиной легендарного полёта в космос советского космонавта Юрия Гагарина, поясняет турецкая газета.

Идея «полёта кебаба» возникла в тот момент, когда Айдын встретился с предпринимателем Идрисом Албайраком и рассказал ему о своей мечте. Албайрак с командой примерно из 30 человек сконструировал специальную термостойкую коробку из пенополистирола, установил на ней камеру и устройство слежения, а затем соединил эту коробку с метеорологическим шаром, наполненным газообразным гелием.

Задавшись целью отправить «бору-кебаб» на высоту около 38 км в небо над Аданой, они положили кебаб, лук и гарнир на платформу и отправили воздушный шар в воздух из Менекше в районе Сарычам.

Путешествие кебаба по небу было запечатлено прочной камерой. После трёхчасового полёта шар взорвался в стратосфере и упал в море в южной провинции Хатай, примерно в 121 км от места запуска.

Благодаря отслеживающему устройству Айдын добрался до кебаба на лодке и привёз «первый турецкий экспорт в космос» в свой ресторан в Адане.

«Наш кебаб достиг определённого уровня в космосе. Но в следующий раз мы поднимем наш кебаб выше [в дальний космос]», — объяснил Айдын, обозначив свою следующую мечту.

На вопрос, почему взорвался воздушный шар, он ответил шуткой: «Инопланетяне отправили его обратно, потому что кебаб показался им острым. В следующий раз я пошлю менее острый».

«Я рад рекламировать наш город и кухню», — прибавил он в беседе с журналистами, наблюдавшими за запуском и возвращением кебаба.

Как отмечает The Hürriyet Daily News, Албайрак, который, помимо предпринимательской деятельности, является студентом университета, изучающим космическую инженерию, также с гордостью говорит о запуске кебаба «в космос»: «Я работал над таким проектом в течение десяти лет. Нам удалось отправить кебаб в космос. Это большая гордость для Аданы».