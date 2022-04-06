NTD: напечатанные на 3D-принтере стейки становятся всё более похожими на настоящие

Испанским учёным удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные. Как передаёт NTD, стартап нацелен на заядлых мясоедов, которые не могут без мяса, поэтому стейки должны обмануть все рецепторы: вкусовые, тактильные, зрительные и даже обонятельные. Однако мясники на знаменитом продовольственном рынке Барселоны пока очень сомневаются, что альтернативное мясо поступит в массовое производство и будет по вкусу как настоящее.

Этот 3D-принтер печатает цельные вегетарианские стейки. На волне популярности вегетарианства и веганства испанский стартап нацелен на заядлых мясоедов, которые не могут без вкуса и текстуры «настоящего» мяса.

ХОАН СОЛОМАНДО, инженер Novameat: Нам не нужны вегетарианцы и веганы. Они существовали задолго до появления этих продуктов. Мы хотим, чтобы наши потребители сократили количество потребляемого мяса, но при этом от него не отказывались.

Для этого напечатанный на 3D-принтере стейк должен обмануть все рецепторы: вкусовые, тактильные, зрительные и даже обонятельные.

Дегустации и тесты ведут с 2018 года. В итоге получилось найти нужные пропорции ингредиентов. А они включают горох, свекольный сок, морские водоросли и многое другое. А недавно начали добавлять элементы, присутствующие в обычном мясе, такие как омега-3 или витамин B12.

ХОАН СОЛОМАНДО: Мы начали с самого сложного, а именно с текстуры. Очень сложно добиться структуры бифштекса. Мы начали с этого, и у нас получилось. Мы очень этим гордимся.

Сегодня стартап умеет на микроскопическом уровне повторять текстуру филе свинины и стейков из говядины. Технология позволяет производить волокна диаметром от 100 до 500 микрон.

Одновременно проводятся дегустации.

УЧАСТНИК ДЕГУСТАЦИИ: Текстура, наверное, лучшая из тех, что я пробовал, по сравнению с Beyond Meat или чем-то подобным. Но, думаю, что на мясо пока не очень похоже.

УЧАСТНИЦА ДЕГУСТАЦИИ: Удивилась. Не ожидала, что стейк из использованных ингредиентов будет таким. Текстура очень хорошая. Вкус тоже.

Стоимость таких стейков варьируется от 25 до 30 долларов за килограмм. Это делает их премиальным продуктом. Технология 3D-печати всё ещё слишком медленная, чтобы снизить цены, хотя массовое производство может обеспечить экономию за счёт масштаба.

Ну а на знаменитом продовольственном рынке Барселоны мясники пока очень сомневаются, что альтернативное мясо поступит в массовое производство и будет по вкусу так же, как настоящее.

РАБОТНИК РЫНКА: Те, кто ест мясо, не перейдут на заменители. Неважно, сколько сил вложат в новые продукты, например веганские гамбургеры. Мясо всегда останется мясом. Принтер не сможет его дублировать.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2022 года.