Handelsblatt: Китай продолжает поддерживать Россию, несмотря на давление извне

Россия по-прежнему пользуется «безграничной» поддержкой Китая, пишет немецкая газета Handelsblatt. В этом, несмотря на международное давление после начала спецоперации на Украине, министр иностранных дел КНР заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова. По версии издания, Россия нужна Китаю как партнёр, который поддержит позицию Китая в биполярном мире и у которого можно покупать дешёвое сырьё.

Китай продолжает придерживаться своего «безграничного» партнёрства с Россией, пишет немецкая газета Handelsblatt. Несмотря на растущее международное давление после начала российской спецоперации на Украине, министр иностранных дел Китая Ван И пообещал поддержку своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Китайско-российские отношения находятся на правильном пути и демонстрируют устойчивую динамику развития, сказал Ван И.

Это была первая личная встреча между министрами иностранных дел двух стран с начала спецоперации России. Обе стороны подтвердили свою волю к расширению двусторонних отношений, о чём ранее договорились лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин. На встрече в Пекине 4 февраля китайский и российский лидеры заявили о своей «безграничной» дружбе и заключили обширные двусторонние соглашения. Через 20 дней Россия начала спецоперацию на Украине, подчёркивает издание.

Переговоры между Лавровым и Ваном состоялись перед двухдневным саммитом по Афганистану в юго-восточном китайском городе Тунси. Во встрече также принимают участие представители США, соседних государств и талибов*, которые находятся у власти с августа.

Как отмечает немецкая газета, китайское руководство говорит о своей нейтральности в украинском вопросе, но на самом деле оно поддерживает позицию Москвы по большинству пунктов: оно выступает против расширения НАТО на восток, обвиняет США в разжигании напряжённости, говорит о «законных опасениях России по поводу безопасности» и осуждает западные санкции как незаконные.

Так, в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая вновь говорится о том, что «вопрос Украины имеет сложную историю и сложный контекст и является результатом давнего конфликта в европейской безопасности, а также менталитета холодной войны». В нынешней ситуации Китай поддерживает Россию и Украину «в преодолении трудностей и продолжении мирных переговоров».

Согласно заявлению Министерства иностранных дел России, обе страны хотят более тесно координировать свою внешнюю политику и занять общую позицию в международных вопросах. «Мы будем вместе с ними и другими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому мировому порядку», — сказал Лавров.

На ежедневной пресс-конференции Министерства иностранных дел официальный представитель Ван Вэньбинь заявил, что Китай всегда подчёркивал, что диалог и переговоры являются единственно верным способом урегулирования кризиса на Украине. Он призвал международное сообщество сделать больше для мирного процесса.

Многие наблюдатели считают Китай потенциальным посредником, который может оказать умеренное влияние на российского президента. Однако есть сомнения в том, что китайское руководство хочет играть эту роль.

Экономист Алисия Гарсия Эрреро считает, что правительство в Пекине не заинтересовано в смене власти в Москве. В любом случае, Си не нужна западная, демократическая Россия. «Китай хочет, чтобы Путин остался», — считает главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону французского инвестиционного банка Natixis.

Таким образом, по её словам, КНР сможет обеспечить себе доступ к дешёвому российскому сырью. Пекин хочет видеть Россию, которая зависит от Китая, но при этом не слишком ослаблена.

Китайскому руководству нужна Россия как партнёр, который «поддерживает позицию Китая в биполярном мировом порядке», также подчёркивает, профессор экономики Восточной Азии в Университете Дуйсбург-Эссена Маркус Таубе.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

