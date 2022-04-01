Handelsbatt: европейская космическая отрасль под угрозой — слишком велика зависимость от России

Приостановка сотрудничества европейского космического агентства ESA с «Роскосмосом» больно ударила по космической отрасли Европы, пишет Handelsblatt. ЕС сам не в состоянии выводить на орбиту спутники Galileo: для этого нужны российские «Союзы». Таким образом, срывается сразу несколько проектов, среди которых обновление и модернизация системы спутников, а также совместная миссия ESA и «Роскосмоса» на Марс.

Около 2 млрд пользователей во всём мире зависят от европейской навигационной спутниковой системы Galileo, пишет Handelsblatt. Однако модернизация и развитие этой системы сейчас застопорились: сразу десять новых спутников Galileo пока лежат на складах — вывести их на орбиту невозможно из-за нехватки космических ракет-носителей.

Издание напоминает, что с началом украинского кризиса европейская космонавтика встала на паузу. Европейское космическое агентство ESA и «Роскосмос» приостановили сотрудничество, из-за чего Европе не хватает важных для неё ракет «Союз». Запуски иных ракет также находятся под угрозой, поскольку необходимые для этого двигатели производятся на Украине.

Как отмечает Handelsblatt, сейчас ESA может провести пять пусков с помощью уже снятой с производства космической ракеты Ariane 5, а также ещё три пуска с маленькой итальянской ракетой-носителем Vega. При таком сценарии ракеты-носители в Европе могут закончиться уже к 2023 году.

Вместо того чтобы искать жизнь на Марсе, генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер вынужден приостанавливать сотрудничество с Россией, констатирует издание. «Эта ситуация показала, насколько хрупкой является европейская космическая политика», — приводит издание слова эксперта Маттиаса Вахтера. Теперь Ашбахеру придётся искать альтернативы, однако результаты поиска уже, кажется, ясны: в Европе насчитывается лишь пара-тройка подобных стартапов, но их ракеты ни разу не достигали околоземной орбиты.

В результате приостановки сотрудничества с Россией спутники Galileo теперь невозможно выводить на среднюю околоземную орбиту, поскольку для этого нужны российские ракеты-носители «Союз», пишет издание. Кроме того, была заморожена запланированная ESA и «Роскосмосом» миссия на Марс. Наконец, невозможно осуществление программы ЕС об освоении спутниками низкой околоземной орбиты: единственной европейской ракетой, способной подниматься на высоту 500 км, является итальянская Vega, однако части двигателей для неё собирают на Украине.