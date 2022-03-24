France 3: украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции

Во Франции срываются сроки поставки украинских стройматериалов: многие заводы прекращают работу из-за боевых действий, рассказывает France 3. В то же время взлетевшие цены на газ влияют на себестоимость товаров, производящихся во Франции, а строительство нового дома теперь обходится на 20% дороже, чем в прошлом году.

Надо вооружиться терпением и наблюдать, как взлетают цены, — предупреждает владельца менеджер по продажам на этой стройке.

ТЬЕРРИ ВАЙБЕЛЬ, менеджер по продажам: Возможно, будут небольшие сложности с поставками.

Сроки ожидания увеличатся с 5 до 12 недель, а его будущий дом ещё не готов к сдаче.

ТЬЕРРИ ВАЙБЕЛЬ: У нас будут проблемы с водопроводной арматурой, плиткой. Пока дерево нам ещё поставляется, но мы не знаем, сколько это продлится, потому что на Украине останавливаются заводы, которые изготавливают доски, и таким образом вся цепочка поставок начинает нарушаться.

Дефицит дерева, а также стали и алюминия — всё это приводит к росту цен. В результате строительство дома сейчас обходится на 20 процентов дороже, чем в прошлом году. Этот заказчик пытается ограничить расходы.

РАЛЬФ ШМИДТ, владелец дома: Кухня уже была заказана, бак с водой установлен. Я заказываю прямо сейчас всё что могу.

У этого поставщика некоторые полки уже пустые, цинковые детали и трубы не были поставлены.

ОЛИВЬЕ ЛАНГ, подрядчик компании Avenir&Bois: К сожалению для покупателей, которые готовы купить товары по той цене, что мы их продаём, существует конкуренция за их наличие. У тебя есть запасы — ты продаёшь, нет — не продаёшь.

Некоторые строительные фирмы уже объявили о росте тарифов, как этот завод, которому нужен газ для изготовления черепицы. Он напрямую пострадал от роста цен на энергоносители.

ФРЕДЕРИК ДИДЬЕ, генеральный директор французского филиала компании Wienerberger: За год цена на газ выросла в 15 раз, и мы видим, что различные металлы, сталь, дерево, продукты химической промышленности также резко подскочили в цене. Это существенно влияет на себестоимость товара.

Руководитель предприятия уже предупредил о повышении цен на 16 процентов. По его словам, этого может оказаться недостаточно, поэтому он обратился за правительственной помощью.