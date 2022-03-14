N-TV: немецкая полиция зафиксировала 318 правонарушений против людей российского происхождения

С момента начала российской спецоперации на Украине, в Германии было зафиксировано 318 правонарушений в отношении людей российского происхождения, пишет N-TV, ссылаясь на данные немецкой уголовной полиции. Отмечается, что речь в основном идёт об

Проживающие в Германии люди российского происхождения и люди, имеющие русские корни, часто подвергаются нападкам с момента начала украинского кризиса, пишет N-TV. Согласно данным федерального управления уголовной полиции ФРГ, с момента начала российской спецоперации на Украине, в Германии было зафиксировано 318 правонарушений в отношении людей российского происхождения.

Как пишет издание, речь идёт в основном о порче имущества, а также оскорблениях на улице и в интернете. Кроме того, сообщается, что многие русско-немецкие объединения переживают кризис. «Наша работа стоит на грани краха», — приводит издание слова Мартина Хоффманна, председателя российско-немецкого форума в Берлине.

N-TV также приводит в пример работу немецкого экономического российского клуба, действующего с 2010 года. Его основной целью было развитие экономических и общественных связей с Россией. По словам председательницы клуба Карин фон Бисмарк, сейчас очень важно, чтобы в Германии не создалось отрицательного отношения ко всем русским.