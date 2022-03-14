N-TV: немецкая полиция зафиксировала 318 правонарушений против людей российского происхождения

06:14
Эксперт Максакова рассказала о влиянии возможного запрета на импорт металлов из России
Возможный запрет на импорт в ЕС российских металлов негативно скажется на европейском автомобилестроениии. Об этом заявила и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.
06:06
Из Сирии отправили более 110 т гуманитарной помощи жителям Донбасса
Из Сирии в Донбасс отправили более 110 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель группировки войск ВС России в Сирии Виктор Алексеев.
05:57
Объявлены лауреаты премии BAFTA
Объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
05:44
Президент Латвии попросил о постоянном присутствии войск США в Польше и Прибалтике
Президент Латвии Эгилс Левитс попросил власти Соединённых Штатов о постоянном размещении американских войск в странах Прибалтики и в Польше.
05:30
США выделят $35 млн на программу «поддержки демократии» в Центральной Европе
Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую региональную программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы. В рамках рассчитанной на пять лет инициативы также предполагается борьба с «пагубным иностранным влиянием в регионе». С документом ознакомился RT.
05:21
Власти Австралии ввели санкции в отношении 33 российских бизнесменов
Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.
05:07
Суд назначил на 22 марта заседание по делу депутата Самсонова о развращении ребёнка
Советский районный суд Владивостока 22 марта поведёт заседание по делу приморского депутата Артёма Самсонова, обвиняемого в развращении ребёнка.
05:01
Замглавы МИД Вершинин: Россия будет добиваться арбитража по делу невыдачи виз дипломатам
Россия будет добиваться арбитражного разбирательства по вопросу невыдачи виз российским дипломатам при ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
04:48
Премьер Японии: действия России доказывают необходимость реформирования мирового порядка
Действия России демонстрируют необходимость формирования нового мирового порядка. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
04:42
Депутат бундестага Вагенкнехт отметила вред поставок вооружения на Украину
Депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт рассказала о неэффективности поставок вооружения на Украину для решения кризиса.
04:33
Кулеба назвал «дипломатической загадкой» ситуацию с возможной передачей Киеву истребителей
Ситуация вокруг вероятного предоставления Украине истребителей является «дипломатической загадкой». Об этом в интервью CBS заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
04:24
Власти Южной Кореи разрешили с конца марта начать вакцинацию от COVID детей 5—11 лет
В Южной Корее с конца марта начнут вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5—11 лет. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».
04:15
Японская компания Ricoh объявила о приостановке поставок в Россию
Японская компания Ricoh приняла решение о приостановке поставок в Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
04:05
В Госдепе заявили о признаках готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в России появились «признаки готовности к серьёзным переговорам» с Украиной.
03:51
Посольство России назвало вымыслом сообщения WSJ о якобы запугивании американского бизнеса
В российском посольстве в Вашингтоне назвали вымыслом сообщения газеты The Wall Street Journal о якобы запугивании американского бизнеса в России.
03:44
Врач Поздняков заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России
Снижение коллективного иммунитета населения повлечёт за собой новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
03:37
МИД России: США злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН
США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
03:29
Кадыров заявил, что «на днях» находился в 20 км от Киева
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал данные о своём местонахождении на Украине. По его словам, «на днях» он находился в 20 км от Киева.
03:20
Макрон и Байден договорились об усилении санкций в отношении России
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого стороны договорились усилить санкции в отношении России.
03:09
Премьер Ирака призвал не превращать страну в арену для сведения счётов
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о недопустимости превращения Ирака в арену для сведения счётов внешними силами.
03:00
Эксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарств
Ажиотажный спрос является серьёзной проблемой лекарственного рынка в России. Об этом заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
02:48
Умер лауреат премии «Оскар» Уильям Херт
Лауреат премии «Оскар», американский актёр Уильям Херт скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание Deadline.
02:36
Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Кулебы про Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы про президента России Владимира Путина.
02:26
РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР
Украинские националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.
02:21
Зеленский назвал целью переговоров с Россией получение «действенных гарантий»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей переговорного процесса с Россией получение «действенных гарантий».
02:15
Кулеба обсудил с главой МИД Британии Трасс возможное ужесточение санкций против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с британской коллегой Лиз Трасс, в ходе которого стороны обсудили возможное ужесточение санкций в отношении России.
02:05
В МИД России прокомментировали возможность исключения России из Совбеза ООН
Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия» прокомментировал возможность исключения России из Совета Безопасности ООН.
01:53
Гематолог Трахтман рассказал о влиянии COVID-19 на тромбообразование
Врач-гематолог Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал о влиянии коронавируса на образование тромбов в организме человека.
01:43
Зеленский назвал целью украинской делегации на переговорах организацию встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей украинской делегации на переговорах с Россией организацию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
01:37
В Хорватии отметили необходимость усиления обмена данными внутри ЕС после инцидента с БПЛА
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с падением беспилотника военного типа в Загребе 11 марта заявил о необходимости усиления обмена информацией между странами — членами ЕС и НАТО.
01:24
Украинская делегация объявила о начале переговоров с Россией в 10:30 14 марта
Представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи.
01:17
Замглавы МИД Вершинин: санкционное давление Запада не изменит курс России
Санкционное давление на Россию со стороны Запада не изменит внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
01:11
В ЛНР сообщили о ранении подростка в результате обстрела украинских военных
В результате обстрела территории Луганской Народной Республики (ЛНР) из реактивных систем залпового огня «Град» украинскими военными был ранен 14-летний подросток. Об этом сообщил представитель республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
01:07
Источник: отец Месси связался с «Барселоной» по поводу возможного возвращения сына из ПСЖ
Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси может вернуться в испанский футбольный клуб «Барселона».
01:00
В МИД России заявили, что Запад «превратил в мусор свои обязательства»
Западные страны превратили в мусор свои обязательства. Такое мнение выразила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
00:59
Губерниев: у «Краснодара» было больше жажды борьбы и победы, чем у «Спартака»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:52
FT: власти Евросоюза обсуждают введение новых санкций против Абрамовича
Европейский союз обсуждает введение новых персональных санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича и ещё 14 человек. Об этом сообщает газета Financial Times.
00:51
Дубль Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну» в Примере
«Барселона» одержала крупную победу над «Осасуной» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
00:45
Захарова заявила, что санкционное «удушение» России продолжается долгие годы
Санкционное «удушение» России со стороны Запада продолжается уже многие годы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
00:43
«Интер» сыграл вничью с «Торино» в Серии А
Миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:36
Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника офиса Зеленского Арестовича
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
00:30
В России около 1,4 тысяч военных отправили на реабилитацию после спецоперации в Донбассе
Около 1,4 тыс. российских военнослужащих отправили на реабилитацию после полученных в ходе специальной военной операции на Украине ранений. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
00:28
Червиченко признался, что ему понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение команды от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:21
В МАГАТЭ подтвердили возобновление подачи электричества на Чернобыльскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что украинским специалистам удалось возобновить внешнее электроснабжение Чернобыльской атомной электростанции.
00:08
Премьер Чехии Фиала провёл телефонный разговор с Зеленским
Премьер-министр Чехии Пётр Фиала провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
00:03
«Лейпциг» разгромил «Гройтер Фюрт» в 26-м туре Бундеслиги
«РБ Лейпциг» одержал крупную победу над «Гройтер Фюрт» в матче 26-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
00:00
В Time сообщили, что погибший на Украине журналист готовил проект для издательского дома
Погибший на Украине журналист Брент Рено готовил видеоматериал для издательского дома TIME Studios. Об этом говорится в совместном заявлении руководства Time.
23:56
Джикия назвал ужасным судейство в матче с «Краснодаром»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о судействе матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
23:47
На Украине заявили об эвакуации по гумкоридорам более 5500 мирных жителей 13 марта
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 13 марта по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать более 5550 человек.
23:46
Самсонова пробилась в четвёртый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.