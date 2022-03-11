Боррель: ЕС допустил ряд ошибок в отношениях с Россией — в том числе дав пустое обещание взять Украину в НАТО

Евросоюз совершил ряд просчётов в отношениях с Россией, так и не сумев добиться того, чтобы страна сблизилась с Европой, признал в интервью LCI верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По словам Борреля, среди этих ошибок — чрезмерное доверие Вашингтону, который продолжил расширение НАТО, а также заведомо невыполнимые обещания взять в альянс Украину и Грузию.

Что вы ответите тем, кто говорит, что мы ошиблись? Это, конечно, отнюдь не оправдание действий России, но анализируя, как развивались события, эти люди приходят к выводу, что мы совершили ошибку: мы слишком доверяли американцам, а они не прекратили расширение НАТО, которое, по сути, нами управляет, а к тому же мы таким образом обманули россиян.



ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: Знаете, я готов признать, что мы совершали ошибки и что мы упустили несколько возможностей добиться того, чтобы Россия сильнее сблизилась с Западом.



То есть мы не смогли её привлечь?



ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ: Да, не смогли привлечь, не смогли сильнее с ней сблизиться после краха советской империи. Россияне пережили много страданий, это тоже надо понимать, и они в известной степени держат на нас обиду, которой пользуется в своих целях Путин. И были моменты, где мы, наверное, могли бы добиться большего. А были моменты, когда мы предлагали шаги, которые мы, наверное, на самом деле не были способны реализовать на практике — включая, например, обещание взять в НАТО Украину и Грузию, что так и не было сделано.



То есть говорить, что Украина может вступить в НАТО, — ошибка?



ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ: Думаю, ошибка — это делать обещания, которые не можешь выполнить.



Дата выхода в эфир 10 марта 2022 года.