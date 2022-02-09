Daily Telegraph: превращение доллара в оружие ударит по всей мировой экономике

США ясно дают понять, что в случае нападения на Украину Россия будет изгнана из глобальной платёжной системы. Однако, как пишет The Daily Telegraph, превращая доллар в оружие, Америка может в конечном итоге ослабить роль своей денежной единицы как стержня мировой финансовой системы.

Если Россия нападёт на Украину, уже ясно, каким будет основной ответ США — изгнание страны из глобальной платёжной системы. Как пишет The Daily Telegraph, Вашингтон ясно дал понять, что доллар в настоящее время является основным инструментом внешнеполитической и военной мощи, однако превращая доллар в оружие, Америка может в конечном итоге ослабить роль своей денежной единицы как стержня мировой финансовой системы.

Как отмечает издание, в случае российской агрессии основные ответные меры будут не военными, а финансовыми. Россия будет отключена от платёжной системы SWIFT. Американским банкам и брокерам не будет разрешено работать с Россией, и финансовым учреждениям в любой другой точке мира будет запрещено вести какие-либо дела с этой страной, её компаниями или гражданами, сохраняя при этом доступ к американской финансовой инфраструктуре.

Легко понять, почему представители руководства США хотели бы использовать для поддержания мира доллар, а не истребители, ракеты или морскую пехоту США. Цена ответных мер значительно ниже, если платить кровью, и лишь немногим меньше, если считать в деньгах, но одно лишь то, что затраты ниже, не означает, что их не существует, и здесь есть две большие проблемы.

Во-первых, пишет автор материала, это неизбежно заставит другие страны искать альтернативу долларовой системе, чтобы обеспечить себе защиту. Как только мощь американской валюты начнёт использоваться для подчинения стран, неизбежно, что другие державы захотят оказаться вне её досягаемости. Прежде всего, это будет Китай, а также Россия и, возможно, страны еврозоны, на которые давят французы, требующие укрепления европейского суверенитета, а также Бразилия, Саудовская Аравия и, возможно, Япония.

«Может, это будет криптовалюта, или какой-то вариант специальных прав заимствования МВФ, или что-то совершенно новое, но представители военного командования будут требовать альтернативы. Парадоксально, но чем эффективнее эта политика будет работать против России, тем больше этот процесс будет ускоряться. Это станет мощным символом того, насколько все уязвимы перед финансовым давлением США», — пишет автор The Daily Telegraph.

Но далее сопутствующие потери могут понести огромные составляющие мировой экономики: в Европу перестанет поступать газ, будут заблокированы поставки нефти, может прекратиться экспорт пшеницы и других зерновых культур. В итоге может наступить «паралич» стран, зависящих от российского сырья, а в финансовых учреждениях, где российские активы составляют большую часть баланса, ситуация будет ещё хуже.

Как заключает автор материала, полномасштабную финансовую атаку на Путина и его союзников вполне можно оправдать, но нет смысла притворяться, что ущерб не отразится на остальной части мировой экономики. Это вполне может спровоцировать падение доллара как стержня мировой финансовой системы, и хотя для этого могут потребоваться годы, а то и десятилетия, он сам быстро может придать этому процессу дополнительный импульс.