Atlantico: России и Евросоюзу будет плохо друг без друга
Для всех специалистов экономическая сфера, несомненно, является единственной, в которой Европа и Россия могли бы договориться и избежать угроз и риска конфликта. Как пишет atlantico.fr, Европа и Россия заинтересованы в том, чтобы найти точки соприкосновения, поскольку просматривается очень сильная взаимозависимость. И Европе, и России есть что терять.
Как продолжает издание, в настоящее время Европейский союз является крупнейшим торговым партнёром России. Европейцы покупают более 38% российских экспортных товаров и поставляют ей более 34% того, что Россия покупает за границей. И хотя после 2014 года Москва повернулась в сторону Пекина, на Китай приходится всего 14% российского экспорта и 23% импорта.
Ссылки по теме
-
HDN: «ковиду вопреки» — в 2021 году Турция заработала на туристах вдвое больше, чем в 2020-м
-
WirtschaftsKurier: «между чумой и холерой» — атомное сотрудничество России и Франции ставит Германию перед сложным выбором
-
Le Figaro: «крепость Россия» считает себя готовой выдержать осаду западных санкций
-
NYT: санкции против России ударят не только по её экономике, но и по США и их союзникам