DM: «физически невозможно» — эксперты усомнились, что США удастся возместить ЕС российский газ

Администрация Байдена ищет альтернативные источники энергоносителей для Европы на случай «российского вторжения» на Украину. Но, по мнению экспертов, затея Белого дома обречена на провал, поскольку остальные страны не смогут заменить объёмы голубого топлива, которые Москва поставляет в ЕС, пишет Daily Mail.

Накануне администрация Байдена объявила, что ищет альтернативные источники энергоносителей для ЕС. Европейские союзники США опасаются, что Москва может перекрыть им газ, если решит «вторгнуться на Украину», пишет Daily Mail.

Россия поставляет большое количество голубого топлива в Европу по своей системе трубопроводов, проходящей через Украину. Этот экспорт может серьёзно пострадать в случае потенциального конфликта, поясняет издание.

Американские власти посвятили последние несколько недель разработке глобальной стратегии. Они изучают варианты перенаправления и увеличения поставок газа из разных частей мира в ЕС, чтобы убедить союзников по НАТО, что Вашингтон не бросит их в беде.

Тем не менее, по мнению экспертов, затея Белого дома обречена на провал. «Если Россия полностью прекратит поставки, то мы не сможем их возместить. Другие поставщики не смогут их возместить. Это физически невозможно», — заявила в интервью изданию директор инициативы по энергетической безопасности и климату при Брукингском институте Саманта Гросс.

Она скептически относится к инициативе администрации Байдена, считая её недостаточной. По словам Гросс, Европа «попала в переплёт», и в мире недостаточно свободного газа, чтобы изменить ситуацию.

Евросоюз получает от России примерно треть своих поставок газа. Несмотря на разрабатываемые меры, Белый дом сомневается, что Путин решит избавиться от «надёжной клиентской базы и стабильного притока доходов в период рекордной прибыли», обращает внимание Daily Mail.

Германия остаётся крупнейшим покупателем российского топлива в мире. Она острее других членов ЕС может почувствовать его нехватку. «Газ из России невозможно заменить в краткосрочной перспективе», — признал на недавнем энергетическом саммите глава немецкой компании RWEAG Маркус Креббер.

Проблема усугубляется тем, что запасы природного газа в Европе находятся на рекордно низком уровне. По последним данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure, на 12 января запасы голубого топлива на континенте упали ниже ключевой отметки общей мощности в 50% до 49,33%.

По информации Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла, Россия обладает 27,5% мировых запасов природного газа. За ней в этом списке следует Иран с 15,9% и Катар с 14,9%. Объёмы других стран не превышают 4%, подчёркивает издание.

По словам Daily Mail, США рассчитывают, что Катар поможет Европе с поставками, если их прекратит Россия. Но ближневосточная страна не сможет этого сделать, поскольку добывает газ на пределе своих возможностей, а большая часть её топлива отправляется в Азию в рамках долгосрочных контрактов, которые она не может расторгнуть.

Государственная катарская компании Qatar Energy продаёт некоторое количество СПГ на оперативном рынке, где топливо могут купить европейские покупатели. Но этих объёмов не хватит, чтобы серьёзно повлиять на положение вещей, считают эксперты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала обсуждать с журналистами возможные соглашения США с Катаром. Она заявила, что Вашингтон рассматривает «множество вариантов и непредвиденных обстоятельств».

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена подтвердили, что ведут переговоры об увеличении поставок газа в ЕС, но отказались раскрывать подробности. По их словам, они не хотят «телеграфировать и информировать» Путина о своих шагах, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

WYCGMRBB: Единственная власть, которая есть у чёртова Джо Байдена, — это его палец на ЯДЕРНОЙ КНОПКЕ. Его нужно остановить вместе с другим янки, Борисом Джонсоном, прежде чем эти два идиота зайдут слишком далеко и начнут третью мировую из-за угроз в адрес России.

ZeeChen: У него (Байдена. — ИноТВ) нет качеств, которые требует эта работа. И никогда не было.

FatTuesday: А как насчёт нашей границы, Джо? Безусловно, худший президент США в истории.

Tickertape: У него (Байдена. — ИноТВ) достаточно энергоносителей для Европы, а тем временем в США стоимость энергии выросла более чем на 50 процентов. Этот парень — клоун.

SorcererPrince: Мы были энергетически независимыми при Трампе, но НЕ при Байдене. Теперь мы зависим от ОПЕК. Если эти европейские страны верят, что Байден их выручит, то они должны осознать, что он даже Америку не выручает.