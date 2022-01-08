Euroactiv: в Болгарии подорожание газа остановило работу теплиц

В связи с резким ростом цен на газ почти 70% теплиц в Болгарии вынуждены прекратить работу, а 10 тысяч сельхозрабочих попали под сокращение, рассказывает Euroactiv. Фермеры требуют от государства компенсировать 70% расходов на электроэнергию и обращают внимание на то, что внутреннему рынку уже не хватает болгарских овощей.
В Болгарии около 70% всех теплиц для выращивания овощей прекратили свою работу из-за высоких цен на газ, сообщает Euroactiv со ссылкой на заявление Ассоциации производителей в теплицах. В организации отмечают, что это уже привело к нехватке огурцов и помидоров собственного производства на внутреннем рынке страны.
Управляющий одной из теплиц в городе Раковски на юге Болгарии Стоян Берберов рассказал изданию, что ежегодно в это время он и его рабочие собирают ранний урожай, однако в текущих условиях они решили, что это будет равноценно самоубийству. По информации издания, этой зимой главы фермерских хозяйств уволили по крайней мере 10 тыс. человек, а в теплицах теперь выращивают продукты, которые не требуют обогрева. Фермеры уже вынуждены платить штрафы по контрактам с поставщиками газа, основной из которых — государственная компания «Булгаргаз».
Как напоминает новостной портал, в начале января цена на газ поднялась на 30% и достигла 67 евро за мегаватт-час, что по-прежнему ниже, чем в Западной Европе. Болгарии удаётся поддерживать стабильные цены благодаря долгосрочным контрактам «Булгаргаза» с Россией и Азербайджаном.
Однако фермеры в самой бедной стране Евросоюза страдают от малейшего повышения тарифов на электроэнергию, отмечается в статье. Ассоциация фермеров указывает, что огурцы и помидоры теперь привозят в Болгарию из Северной Македонии, Турции и Греции, причём в последней цены на газ и электричество тоже растут, но теплицы продолжают работать благодаря помощи государства. Болгарские сельхозработники со своей стороны требуют от правительства компенсировать 70% трат на электроэнергию в случае очередного повышения цен на газ, пишет Euroactiv.
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