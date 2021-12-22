Der Spiegel: в Болгарии выступили против размещения у себя военных НАТО

Размещение войск НАТО на болгарский территории не соответствует ни интересам Болгарии, ни интересам самого альянса, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление главы Минобороны Болгарии Стефана Янева. По словам Янева, на данный момент нет оснований рассматривать действия российских войск в качестве прямой угрозы для НАТО.

Передвижения российских войск на границе с Украиной не являются поводом для размещения военных НАТО на территории Болгарии, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление болгарского правительства. Болгарский министр обороны Стефан Янев написал у себя в Facebook, что на данный момент предпосылок, оправдавших бы размещение в Болгарии войск НАТО, нет.

Комментируя передвижения российских войск, Янев отметил, что «на данном этапе нет оснований рассматривать эти события в качестве прямой угрозы для НАТО и нынешней зоны безопасности».

По словам Янева, на данный момент в НАТО рассматриваются различные сценарии ответа на действия России: в частности, речь идёт о возможном размещении дополнительных войск в Болгарии и Румынии. При этом Янев подчеркнул, что подобное решение не соответствует интересам ни Болгарии, ни самого альянса. Как отмечает Der Spiegel, болгарское население исторически считается дружественным России.