Der Spiegel: в Болгарии выступили против размещения у себя военных НАТО

15:09
Глава Минздрава ФРГ заявил, что страна не избежит пятой волны COVID-19
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что в стране уверенно начинается пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма.
15:07
В Омской области рассказали о ситуации с койками для пациентов с COVID-19
В Омской области прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом.
15:05
В Роспотребнадзоре назвали срок годности заправленных салатов
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько могут храниться праздничные угощения.
15:03
В Нижегородской области прививку от гриппа сделали 1,5 млн жителей
В Нижегородской области прививку от гриппа сделали около 1,5 млн жителей.
15:02
Исследование показало, на какие цели россияне чаще всего откладывают средства
Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, жители России стали чаще копить «про запас», а также откладывать «на старость».
15:01
В Подмосковье построен первый центр производства крупноразмерных беспилотников
В подмосковной Дубне построили первый в России центр производства крупноразмерных беспилотников самолётного и вертолётного типа, сообщили в компании «Кронштадт».
14:59
Избившие фигуриста Соловьёва студенты раскаялись в своих действиях
Двое студентов, которые в центре Москвы избили олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, раскаялись в своих действиях.
14:57
Пульмонолог Пурясев прокомментировал ситуацию с пандемией
Пульмонолог Сергей Пурясев прокомментировал ситуацию с пандемией.
14:57
По факту поджога гипермаркета «Лента» в Томске возбуждено уголовное дело
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту поджога гипермаркета «Лента» в Томске.
14:55
Минздрав Турции разрешил экстренное применение вакцины Turcovac
Руководитель Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что министерство разрешило экстренное применение вакцины от коронавируса Turcovac турецкого производства.
14:54
Специалист Кокорева рассказала, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Москвы Татьяна Кокорева рассказала, на что стоит обращать внимание при выборе мандаринов к празднику.
14:51
Названы регионы России, где наиболее часто покупают искусственные ели
Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» проанализировал спрос на искусственные ели в декабре 2021 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом 2020-го.
14:51
Путин: в России приняли ряд мер из-за «накачки» экономики
В России после начала пандемии коронавируса приняли ряд мер из-за «накачки» экономики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
14:49
Жулин поддержал избитого фигуриста Соловьёва
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил поддержку олимпийскому чемпиону 2014 года Дмитрию Соловьёву, которого избили в центре Москвы.
14:45
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму
Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по делу об убийстве по найму.
14:44
Премьер Италии заявил, что ЕС не может ввести санкции против России в сфере газа
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз в настоящее время не имеет возможностей для введения санкций против России в газовой сфере.
14:39
«Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» и попросил Еврокомиссию «отреагировать на нарушения»
Украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».
14:39
Оперштаб не исключил пересмотра дальнейшего запрета на авиасообщение между Россией и ЮАР
Учитывая глобальное распространение омикрон-штамма, дальнейший запрет на авиасообщение между Россией и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации.
14:38
Российский гонщик Шварцман стал тест-пилотом Ferrari
Российский гонщик Роберт Шварцман будет работать в сезоне-2022 «Формулы-1» в качестве тест-пилота команды Ferrari.
14:35
Латвия заявила о готовности доставлять оружие Украине в случае конфликта с Россией
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Рига готова доставлять оружие Украине в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе.
14:31
«Единая Россия» приостановила членство в партии мэра Краснодара, подозреваемого во взятке
В пресс-службе регионального отделения «Единой Россия» заявили, что членство в партии мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки, было приостановлено.
14:23
В ДНР заявили о поставке на Украину из США «контейнеров с химоружием»
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что появились данные о поставках на Украину из США ботулотоксина, который вызывает ботулизм, а также антидота для него. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
14:22
Загитова и Медведева выступят с показательными номерами на чемпионате России
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в показательных выступлениях на национальном первенстве в Санкт-Петербурге.
14:22
Диетолог Чехонина рассказала о полезных свойствах нешлифованного риса
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе.
14:21
В Курской области зарегистрировали 163 случая COVID-19 за сутки
В Курской области зарегистрировали 163 случая коронавируса за сутки.
14:19
Мосгорсуд оставил под арестом экс-замминистра просвещения России Марину Ракову
Мосгорсуд после рассмотрения апелляции оставил под арестом экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве.
14:19
Лукашенко: Белоруссия справилась с тяжёлыми периодами пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.
14:19
Аналитики сообщили о росте спроса на снегоходы в Москве и области на 101%
В первые две недели декабря спрос на снегоходы с пробегом в Москве и Московской области по сравнению с 2020 годом вырос на 101%.
14:17
В СК заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко
В СК России по Краснодарскому краю заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.
14:17
Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного приговора фигурантам дела MH17
Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырёх обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 к пожизненному заключению.
14:11
В Иркутской области выявили 561 случай COVID-19 за сутки
В Иркутской области выявили 561 случай коронавируса за сутки.
14:09
В Татарстане зарегистрировали 100 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 100 случаев коронавируса за сутки.
14:06
Гендиректор RT Алексей Николов прокомментировал ситуацию с прекращением вещания RT DE
Генеральный директор RT Алексей Николов прокомментировал ситуацию с прекращением вещания RT DE.
14:03
Танкисты ЦВО провели учения в Кемеровской области
Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику мобильной обороны во время учений в Кемеровской области.
14:02
В Германии заявили о наращивании Китаем своего флота «взрывными» темпами
Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Китай наращивает флот «взрывными» темпами.
14:02
Тутберидзе: было условие, что мама Загитовой не будет жить в Москве до олимпийской медали
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об отношениях своей подопечной Алины Загитовой со своей мамой.
13:57
В Тульской области отреставрировали 18 объектов культуры в 2021 году
В Тульской области реставрационные и ремонтные работы завершили на 18 объектах культуры в 2021 году.
13:57
Цены на газ в Европе превысили $2050 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили $2050 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
13:57
Иркутский губернатор Кобзев назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг ТАСС информацию о том, что он станет новым главой МЧС России.
13:53
Черышев: Карпин и Дзюба должны разрешить недопонимание между собой, если оно есть
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился мнением о конфликте между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
13:52
Лукашенко заявил о «солидном потенциале» для ответа на запрет транзита грузов через Литву
У Белоруссии имеется «весьма солидный потенциал» для ответа на «литовскую чехарду по Клайпедскому порту», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
13:52
Собянин: Москва на одном из последних мест в мире по жёсткости ограничений по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по числу ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 столица занимает одно из последних мест в мире.
13:51
ВЦИОМ: 76% россиян назвали песню «Трава у дома» всё ещё актуальной
Специалисты ВЦИОМ провели исследование и выяснили, как россияне относятся к группе «Земляне».
13:48
Терапевт Звонков назвал правила проведения новогодних корпоративов COVID-free
Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что новогодние корпоративы могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. В связи с этим он рассказал, каким должен быть относительно безопасный праздник.
13:45
Чернышенко: современное поколение хоккеистов сохраняет и приумножает советские традиции
Вице-премьер России и бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко рассказал о развитии хоккея в России.
13:45
В Кремле назвали объяснимой реакцию Кадырова на открытие в Турции парка имени Дудаева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Турции присвоить одному из парков имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
13:38
В Подмосковье 570 многодетных семей получат земельные участки
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в 2021 году в собственность четырёх муниципалитетов региона передали более 80 га земли для обеспечения многодетных семей участками.
13:37
Оперштаб: невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят омикрон-штамм
Болезнь при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» протекает тяжелее среди невакцинированных людей с факторами риска, особенно это касается старших возрастных групп. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
13:35
Футболист Грулёв продлил контракт с «Динамо»
Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв подписал новый контракт со столичным клубом.
13:33
Лавров заявил, что от Украины не просят данные с её радаров по делу MH17
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT заявил, что от Украины не просят данные с её радаров по делу MH17.